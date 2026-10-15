Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru bugetul UE. Cele patru priorități ale negocierilor

Președintele Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni au reunit liderii statelor din Grupul „Prietenilor Coeziunii” înaintea reuniunii Consiliului European. Printre prioritățile susținute se numără protejarea fondurilor pentru agricultură și coeziune, contribuțiile echitabile ale statelor membre și eliminarea rabaturilor.

Nicușor Dan și Giorgia Meloni Foto: X / Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reunit șefii de stat și de guvern din Grupul „Prietenilor Coeziunii”, înaintea reuniunii Consiliului European.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful statului a precizat că grupul va menține o poziție comună pe parcursul negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene, în jurul a patru priorități.

„Vom rămâne uniți pe tot parcursul negocierilor privind următorul buget al UE, în jurul a patru priorități”, a transmis Nicușor Dan.

Prima cerință vizează asigurarea unor resurse suficiente pentru acoperirea tuturor priorităților comune ale Uniunii Europene. A doua prioritate este protejarea politicii de coeziune și a agriculturii, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și regulile de implementare.

Grupul solicită, de asemenea, contribuții echitabile din partea statelor membre și eliminarea rabaturilor acordate acestora.

Președintele a subliniat că liderii vor continua să lucreze pentru ca aceste obiective să fie reflectate în acordul final privind bugetul european.

Discuții despre securitatea la Marea Neagră

Tot joi, de la ora 14:30, ora României, președintele Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev se vor întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră.

Pe agenda întâlnirii trilaterale se vor afla și incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mării Negre. Aceste incidente ridică îngrijorări privind deteriorarea situației de securitate în regiune.

Negocierile vizează viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, care va stabili prioritățile de finanțare ale blocului comunitar pentru următorii șapte ani.