Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Ce va susține România în negocierile pentru bugetul UE

Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde România va susține un buget „ambițios” al UE pentru perioada 2028-2034, cu menținerea finanțării pentru coeziune și agricultură și investiții în apărare, cu accent pe Flancul estic și Marea Neagră.

Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European Foto: AFP

În pregătirea reuniunii, şeful statului a găzduit, la finalul săptămânii trecute, o şedinţă de lucru pentru coordonarea poziţiei naţionale în perspectiva negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, bugetul european va influenţa direct perspectivele de dezvoltare economică ale României, prin resursele disponibile pentru investiţii, infrastructură, agricultură şi dezvoltare regională.

România va susţine un buget care să menţină nivelul global al finanţării pentru Politica de coeziune şi Politica agricolă comună. Cele două instrumente sunt considerate esenţiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, modernizarea agriculturii, dezvoltarea comunităţilor rurale şi consolidarea securităţii alimentare, potrivit Agerpres.

Totodată, ţara noastră va pleda pentru finanţarea consolidării capacităţii europene de apărare, cu o atenţie deosebită acordată Flancului estic şi regiunii strategice a Mării Negre. Pe agenda României se află şi politicile de recâştigare a competitivităţii şi de reducere a dependenţelor strategice în domeniul energetic şi al tehnologiilor avansate.

Prețurile la energie și competitivitatea europeană, pe agenda summitului

Reuniunea liderilor europeni se desfăşoară pe parcursul a două zile, într-un context marcat de incertitudine geopolitică şi de preocupări privind competitivitatea economiei europene.

„În faţa incertitudinii geopolitice în creştere, liderii se vor concentra asupra aspectelor legate de economie şi asupra furnizării de răspunsuri la provocările cu care se confruntă competitivitatea europeană, inclusiv preţurile la energie”, arată site-ul oficial al Consiliului European.

În privinţa costurilor energiei, liderii vor oferi Comisiei Europene orientări privind măsuri specifice şi temporare, pe termen scurt, pentru atenuarea efectelor preţurilor ridicate asupra cetăţenilor şi întreprinderilor din UE. Discuţiile vor viza şi strategia pe termen lung pentru reducerea dependenţei Europei de combustibilii fosili.

Pe agenda summitului se mai află implementarea agendei „O Europă, o piaţă” în 2026 şi 2027, precum şi identificarea unor modalităţi de reducere a dezechilibrelor macroeconomice globale care afectează industria europeană.

Consiliul European descrie viitorul Cadru Financiar Multianual drept „instrumentul strategic pentru a construi o Europă mai prosperă, mai competitivă şi mai autonomă din punct de vedere strategic”.

Ucraina rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană

Liderii europeni vor discuta şi despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, inclusiv despre nevoile operaţionale ale infrastructurii critice a ţării înainte de iarnă.

Un alt subiect îl reprezintă comportamentul tot mai agresiv al Rusiei şi atacurile hibride desfăşurate în Europa, potrivit Consiliului European.

În acest context, liderii vor analiza progresele înregistrate în aplicarea agendei europene privind pregătirea pentru apărare şi modalităţile de accelerare a demersurilor, inclusiv pentru acoperirea lacunelor critice în materie de capabilităţi militare.

Pe agenda reuniunii se mai află migraţia, extinderea Uniunii Europene şi reformele, precum şi evoluţiile din Orientul Mijlociu.