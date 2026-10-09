Nicușor Dan cheamă patru miniștri la discuții despre banii europeni. Ce se pregătește înaintea Consiliului European

Președintele Nicușor Dan organizează vineri, de la ora 13.00, o ședință de lucru cu patru miniștri și alți doi oficiali, pe tema Cadrului Financiar Multianual al Uniunii Europene. Întâlnirea are loc în perspectiva reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026.

Președintele Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

La discuții participă viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

De asemenea, la ședință sunt prezenți șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei.

„Ședință de lucru cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei, pe tema Cadrului Financiar Multianual, în vederea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026”, a informat Administrația Prezidențială.

Tema întâlnirii este Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene, instrumentul care stabilește prioritățile și plafoanele de cheltuieli ale bugetului comunitar pentru o perioadă de mai mulți ani.

Acesta are un rol important în stabilirea finanțărilor europene destinate statelor membre, inclusiv pentru agricultură, dezvoltare regională și investiții.

Ședința are loc înaintea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026, când liderii statelor membre se vor reuni pentru a discuta principalele teme de pe agenda europeană.