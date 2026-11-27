Președintele României, Nicușor Dan, a revenit vineri cu precizări privind declarațiile făcute la Bruxelles despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Șeful statului a explicat că, din punct de vedere strict juridic, decizia de anulare a scrutinului nu s-a bazat direct pe interferența Rusiei, ci pe hotărârea Curții Constituționale.

Nicușor Dan a revenit vineri cu precizări privind declarațiile făcute la Bruxelles. Foto: Facebook / Nicușor Dan

Președintele a spus că motivarea Curții Constituționale nu face referire explicită la influența rusă. Unul dintre cele trei motive invocate de CCR vizează utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către „un operator statal sau nonstatal, fără ca identitatea acestuia să fie relevantă pentru anularea scrutinului”.

„Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească. (...) Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”, a precizat Nicușor Dan într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta a susținut că influența rusă în spațiul informațional românesc există de cel puțin zece ani, iar alegerile din 2024 au reprezentat un episod din războiul hibrid purtat de Federația Rusă împotriva democrațiilor europene.

Președintele a amintit și raportul prezentat anul trecut de procurorul general, despre care afirmă că dovedește această influență. Totodată, a anunțat că există și alte elemente care o confirmă și care vor fi prezentate într-un raport aflat în curs de elaborare.

Nicușor Dan: „Să nu confundăm planul juridic cu investigarea influenței ruse”

Șeful statului a insistat asupra diferenței dintre temeiul juridic al anulării alegerilor și investigarea operațiunilor de influență atribuite Rusiei.

„Să nu confundăm, deci, planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă”, a transmis Nicușor Dan.

Precizările vin după declarațiile făcute de președinte la Bruxelles, în care a abordat subiectul anulării alegerilor prezidențiale din 2024 și rolul interferențelor externe în procesul electoral. Nicuşor Dan a vorbit de la Bruxelles despre raportul AUR pe anularea alegerilor.

„Influenţa rusă nu are legătură cu anularea alegerilor”, a spus preşedintele, ci cu o „campanie plătită netransparent, folosire abuzivă a rețelelor sociale, finanţare netransparentă”.

Întrebat și despre comunicatul transmis după raportul AUR, președintele a îndemnat publicul să citească documentul și să evalueze dacă acesta aduce elemente noi.

„Aș dori ca lumea să citească raportul respectiv, pentru că nu vreau să fie un concurs de afirmații, ci de evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună că respectivul raport aduce lucruri noi”, a declarat Nicușor Dan.