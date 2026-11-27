O regulă europeană se poate schimba înainte de a începe să se aplice. Când modificările se succed rapid, cetățenilor și firmelor le este mai greu să afle ce obligații au și de când.

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Marin Voicu, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, susține, într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, că planul Comisiei Europene de simplificare a legislației este un pas util, dar nu rezolvă singur problema.

De ce contează pentru România

Un regulament european se aplică direct în statele membre. O directivă, în schimb, trebuie transpusă în legislația națională. Când transpunerea întârzie sau regulile adoptate în România se schimbă la rândul lor, arată Marin Voicu, devine mai greu să stabilești ce text trebuie să urmezi și de la ce dată.

Autorul nu spune că necunoașterea legii te scutește de răspundere. El atrage atenția asupra unei contradicții: legea pornește de la premisa că oamenii cunosc regulile care li se aplică, însă volumul și ritmul modificărilor fac tot mai dificilă chiar identificarea acelor reguli.

Mai puțină birocrație nu înseamnă automat reguli mai clare

Marin Voicu salută revizuirea legislației existente, dar subliniază că programul Comisiei nu obligă Parlamentul European și Consiliul să îl urmeze. El avertizează și că pachetele care modifică mai multe acte deodată pot face legislația, cel puțin pe termen scurt, mai greu de urmărit. Printre soluțiile propuse se numără reguli mai stabile și versiuni oficiale care să adune într-un singur text toate modificările unui act. Miza este ca oamenii să poată afla nu doar ce s-a schimbat, ci și ce li se aplică în momentul în care trebuie să ia o decizie.