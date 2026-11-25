George Simion este chemat joi, 26 noiembrie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), pentru a fi audiat în calitate de suspect într-un dosar de instigare publică. AUR acuză că ancheta este folosită pentru intimidarea opoziției și reducerea la tăcere a criticilor la adresa instituțiilor statului.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Liderul AUR a fost convocat joi la ora 11:00. Dosarul a fost deschis in rem pe 10 martie 2025 și vizează o declarație făcută de George Simion în seara precedentă, după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

AUR susține că afirmația lui Simion, prin care acesta cerea ca persoanele pe care partidul le consideră responsabile pentru anularea alegerilor să piardă privilegiile și funcțiile deținute și să răspundă în fața legii, a fost una retorică și nu a reprezentat un îndemn la violență. Formațiunea afirmă că Simion nu a participat la niciunul dintre evenimentele violente.

AUR acuză o legătură între convocare și evenimentele politice recente

Reprezentanții partidului susțin că dosarul a fost activat după mai bine de 20 de luni fără ca George Simion să fi avut calitatea de suspect. AUR afirmă că momentul convocării nu este întâmplător, invocând faptul că aceasta a fost emisă pe 20 noiembrie, la șase zile după ce liderul formațiunii a participat la un miting organizat în București pentru eliberarea lui Călin Georgescu și cu trei zile înainte de prezentarea în Parlament a raportului partidului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

În comunicat, AUR face referire și la raportul de peste 430 de pagini prezentat pe 23 noiembrie de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților. Documentul, intitulat „Cum au fost anulate voturile a 9,4 milioane de cetățeni”, susține că anularea scrutinului prezidențial din 2024 nu a fost justificată.

De asemenea, partidul reproșează președintelui Nicușor Dan că nu a făcut public raportul promis privind anularea alegerilor, deși ar fi anunțat în repetate rânduri că îl va prezenta.

AUR cere explicații procurorilor

Pentru a-și susține acuzațiile, formațiunea invocă și cazurile unor lideri politici conservatori din Europa, precum Marine Le Pen, Matteo Salvini, Janez Janša și Geert Wilders, care au fost vizați de proceduri judiciare.

AUR afirmă că va coopera cu procedurile judiciare pe care le consideră legitime, dar respinge orice tentativă de folosire a justiției în scopuri politice. Formațiunea cere Parchetului General să explice public ce element nou a justificat activarea dosarului după mai bine de 20 de luni și îi solicită președintelui Nicușor Dan să publice raportul privind anularea alegerilor.