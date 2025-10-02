Nicușor Dan promite că viitorul șef al SRI va avea ca prioritate combaterea influenței ruse

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Timișoara, că viitorul director civil al Serviciului Român de Informații (SRI) va avea ca prioritate combaterea interferenței ruse. Șeful statului a vorbit și despre pericolul dezinformării în mediul online, precizând că rețelele sociale nu trebuie interzise, ci reglementate mai clar, în urma unor dezbateri publice.

Întrebat la conferința „Europe at the Crossroads - Security, Prosperity and Our Common Future” din Timișoara dacă noul șef al SRI va pune pe primul plan combaterea influenței ruse, președintele a răspuns ferm: „A fost o prioritate majoră chiar și înainte de alegerile din noiembrie, a devenit o prioritate și mai mare după acel moment, dar, așa cum am spus, a fost un șoc tehnologic pentru care nu erau pregătiți. Este o problemă foarte serioasă”.

Dan a subliniat că sondajele care arată o rată de aprobare de 10-15% pentru Vladimir Putin reprezintă „o problemă serioasă de securitate națională”. „Serviciile de informații trebuie să apere securitatea națională și promit că, atunci când un director civil va prelua conducerea, mă voi asigura că așa se va întâmpla”, a afirmat șeful statului, citat de Agerpres.

Cauzele valului extremist

Referindu-se la ascensiunea curentelor extremiste în România, Nicușor Dan a identificat două cauze principale: „Cea mai mare este neîncrederea oamenilor în modul în care s-au făcut politica și administrația în România, și aici avem cu toții mult de muncă. A doua este influența rusă, care, în opinia mea, a început imediat după 2014”.

Președintele a adăugat că această influență „valorifică niște frustrări reale ale oamenilor”, deturnate însă „într-o direcție populistă, izolaționistă și extremistă”. „Este și o chestiune de tehnologie, pentru că mijloacele pe care le folosesc sunt extrem de sofisticate. Este o întreagă discuție pentru toate țările occidentale, europene – ce să facem din punct de vedere tehnologic pentru a contracara dezinformarea și circulația informațiilor false mai rapid și mai eficient”, a explicat președintele.

Reglementarea rețelelor sociale

În privința rolului rețelelor sociale în răspândirea dezinformării, Dan a precizat că acestea nu pot fi eliminate din societate: „Nu ne putem imagina o lume fără ele, dar trebuie să stabilim acea limită pentru aspectele care afectează echilibrul democratic”.

Întrebat dacă democrația poate coexista cu rețelele sociale și algoritmii actuali, președintele a făcut referire la campania lui Călin Georgescu: „TikTok a fost probabil folosit de persoane care au înțeles bine algoritmii. Atunci, platforma măsura expunerea prin postări, dar nu avea filtre pentru expunerea generată prin comentarii. Acest gol a fost exploatat ca metodă de campanie”.

El a subliniat și importanța responsabilității entităților care activează online: „Susțin ideea ca orice entitate cu expunere online în limba română să aibă o identitate, fie ca persoană fizică, fie ca persoană juridică”.

Președintele a precizat că dezbaterea privind reglementarea rețelelor sociale va continua în perioada următoare.