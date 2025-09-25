Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Nu văd Rusia capabilă să atace NATO. Dar provocările vor continua. România știe să se apere”

Președintele Nicușor Dan a declarat la Digi 24 că nu vede Rusia capabilă să atace NATO, da se așteaptă ca provocările de la Kremlin să continue.

Întrebat la ce să ne așteptăm, în contextul recentelor provocări ale Rusiei, președintele Nicușor Dan a răspuns:

„Avem un război în Ucraina (...) Noi avem - și foarte bine că avem - o solidaritate occidentală. În momentul ăsta, nu văd Rusia capabilă să atace NATO. Dar provocările vor continua”.

„Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la o societate democratică, care ia decizii prin vot, în mod democratic”, a mai spus Nicușor Dan.

Potrivit președintelui „șansele ca un conflict militar să se extindă de granițele Ucrainei sunt extrem de mici. Suntem într-o situația în care noi trebuie să descurajăm și asta facem bine, noi împreună, asta vreau să spun”.