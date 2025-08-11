Câte ore petrec adolescenții români pe rețelele sociale în vacanța de vară? Cifrele sunt surprinzătoare

O analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) arată că adolescenții și tinerii români își petrec în medie ore întregi pe zi pe rețelele sociale în timpul vacanței de vară. Studiul evidențiază o creștere semnificativă a timpului petrecut online față de perioada școlară.

Adolescenţii şi tinerii români petrec mai mult timp pe reţelele sociale în timpul vacanţei de vară, ajungând la o medie de aproape 6 ore pe zi, potrivit unei analize realizate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), citat de paginademedia.ro.

Lipsa activităţilor şcolare şi timpul liber mai generos contribuie la această creştere semnificativă a timpului petrecut online.

Pe ce rețele își petrec cel mai mult timp adolescenții

Instagram, WhatsApp, TikTok şi YouTube în topul reţelelor utilizate de elevii de gimnaziu şi liceu din România

Pe parcursul anului 2024, o treime dintre elevii de liceu şi aproape un sfert din elevii de gimnaziu afirmă că petrec pe TikTok mai mult de 5 ore într-o zi obişnuită.

Mai mult de o treime dintre elevii de liceu şi de gimnaziu folosesc această reţea socială între 2-3 ore într-o zi (36.2% la liceu, 32.3% la gimnaziu).

TikTok este urmată de Instagram, pe care 22.8% dintre elevii de liceu şi 17.8% dintre elevii de gimnaziu afirmă că petrec peste 5 ore pe zi.

În acelaşi timp, cei mai mulţi elevi de liceu şi de gimnaziu utilizează Instagram mai degrabă sub o oră pe zi (26.1% la liceu, 34.6% la gimnaziu) şi între 2- 3 ore pe zi (33.9% la liceu, 31% la gimnaziu).

În ceea ce priveşte WhatsApp, acesta este utilizat într-o zi obişnuită de obicei o oră sau mai puţin; mai mult de jumătate dintre elevii de liceu şi cei de gimnaziu au oferit acest răspuns în proporţia cea mai mare: 53.9% la liceu, 56.1% la gimnaziu.

YouTube este aproape la fel de mult utilizat de elevii de liceu şi de cei de gimnaziu, cu o durată de o oră sau mai puţin pe zi (în cazul a 36.2% elevi de liceu şi 40.2% elevi de gimnaziu) şi de 2-3 ore pe zi (în cazul a 36.2% elevi de gimnaziu şi 37.7% elevi de liceu).

Orele pe internet cresc în funcție de vârstă

Conform studiului realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, elevii de liceu din România spun că petrec în general 6 ore pe zi pe internet, în timp ce elevii de gimnaziu petrec 4 ore pe zi, iar cei de clasele a III-a şi a a IV-a 2 ore.

