search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Ce preconizează experții că se va întâmpla la alegerile din 2028. „O oportunitate de neratat pentru partidele extremiste"

0
0
Publicat:

În actualul context economic, cu o serie de măsuri de austeritate și cu politicieni din patru partide diferite care încearcă găsească numitorul comun la guvernare, previziunile specialiștilor pentru viitoarele alegeri nasc îngrijorări.

FOTO Inquam Photos / George Călin
FOTO Inquam Photos / George Călin

Actuala coaliție de guvernare este într-o linie descendentă privind încredereaa populației. Măsurile anunțate pentru cele două pachete fiscal-bugetare, între care și creșterea impozitelor și a taxelor, inclusiv a TVA, au îndepărtat electoratul. Majorarea TVA chiar încalcă una dintre promisiunile făcute în campania electorală de președintele Nicușor Dan, care a și girat actuala coaliție. 

În tot acest tablou, fără o alternativă care să se afirme în opoziția din Parlament, partidul AUR, condus de fostul candidat la prezidențiale George Simion, rămâne singura formațiune politică în direcția căreia se pot îndrepta alegătorii pentru a vota într-un scrutin electoral împotriva celor aflați la putere. „Singurul lucru clar este că AUR, fiind singurul partid de opoziție, crește. Crește pentru că PSD, PNL și USR, fiind la guvernare împreună, vor deconta toate măsurile mai puțin populare pe care acum guvernul le pune în practică. Este o chestiune care, probabil inclusiv partidele care au format coaliția asta, așteptau să se întâmple”, punctează sociologul Vladimir Ionaș pentru „Adevărul”.

Alternativa este, de fapt, ruperea coaliției, mai punctează sociologul: „Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile, depinde foarte mult dacă această coaliție va rezista în această formulă, dacă vor mai apărea partide care să joace rolul de partid de opoziție, pentru că mai sunt foarte mulți ani. Dacă merge la fel ca până acum, putem spune că AUR o să se apropie de 50% fără probleme. Dar e un scenariu puțin probabil, pentru că eu mă îndoiesc că această coaliție va rezista până în 2028”.

Explicațiile unui psiholog

Nu doar lipsa unei alternative va juca un rol important în alegerile din 2028. Efectul situației economice unul mai profund. Pe fondul crizei economice cresc foarte mult emoțiile si reacțiile negative. De asemenea, crește foarte mult stresul și anxietatea, punctează psihologul Mihai Copăceanu pentru „Adevărul”. Astfel crește și vulnerabilitatea electoratului la discursul extremist.  

"Discursul extremist este mult mai atractiv deoarece face apel la emoțiile și atitudinile negative ale cetățeanului și anume la furie și revoltă, la dorința de dreptate și mai grav la răzbunare și agresivitate. Adică se potrivește perfect pe nevoile imediate și alerte ale cetățenilor”, explică psihologul.

„O persoană care este cu un nivel ridicat de stres tinde să gândească irațional și mai puțin critic și logic, ceea ce reprezintă un fundament perfect pentru discursul extremist, o oportunitate de neratat. Mai mult, cetățenii devin revoltați și agresivi și caută cu rapiditate un vinovat față de care să se îndrepte aceste emoții negative. Liderii partidelor extremiste nu fac altceva decât să se folosească de aceste emoții negative ale cetățenilor (reprezintă cea mai bună resursă), tocmai pentru a-și justifica discursurile acuzatorii, pentru a-și justifica demersurile politice și pentru a-și crește popularitatea și cifrele din sondaje. În acest sens speculează foarte bine aceste momente folosind tehnici manipulatorii și afirmații false, doar să-și atingă scopul”, mai arată psihologul Mihai Coppăceanu.

Ascensiunea partidelor extremiste

Următoarele scrutine sunt în 2028, atunci când vor avea loc din nou alegeri parlamentare și alegeri locale. La alegerile locale din iunie 2024, AUR a obținut și primării sau posturi în consiliile locale și județene din țară. În Consiliul General din Capitală are 5 consilieri, iar în Consiliul Județean Ilfov are 4 membri. Asta după ce în 2020 a reușit să surprindă opinia publică atingând pragul electoral al Parlamentului. La acel moment a intrat în Legislativ cu 47 de parlamentari.

La alegerile parlamentare de la finalul anului trecut, pe lângă AUR, au mai atins acest prag partidul condus de fosta senatoare Diana Șoșoacă, SOS România, și POT, formațiunea politică care este condusă de deputata Anamaria Gravilă și care l-a susținut pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Acum, cele trei partide au împreună o treime din mandate, AUR fiind al doilea cel mai votat partid, după PSD.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare
gandul.ro
image
Cerinţa lui Putin către Ucraina: Renunţaţi la Donbas, fără NATO şi fără trupe occidentale
mediafax.ro
image
Blocul din calea avioanelor. Un dezvoltator are deja chiriași în apartamentele imobilului construit ilegal pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan, cadou total neobişnuit în vacanţa prin România! Ce i-a oferit un român preşedintelui, rămâi mască
playtech.ro
image
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB la Aberdeen
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunţul în Guvern. Sunt afcetaţi TOŢI bugetarii şi nu numai
romaniatv.net
image
EXCLUSIV 400 de lei la pensie pentru 2,5 milioane de seniori. Ministerul Muncii confirmă plata în 2025
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Dragoste bolnavă. Medicul radiolog care a dormit alături de cadavrul unei tinere timp de șapte ani
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Adunarea populaţiei din Capitală, în Piaţa Palatului Republicii, în prezenţa conducătorilor de partid şi de stat, aflaţi la balconul sediului C.C. al P.C.R., în legătură cu poziţia P.C.R. faţă de evenimentele din Cehoslovacia (© „Fototeca online a co
21 august 1968 – momentul primului drog consumat de Ceaușescu: admirația mulțimii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte