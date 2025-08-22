Analiză Ce preconizează experții că se va întâmpla la alegerile din 2028. „O oportunitate de neratat pentru partidele extremiste"

În actualul context economic, cu o serie de măsuri de austeritate și cu politicieni din patru partide diferite care încearcă găsească numitorul comun la guvernare, previziunile specialiștilor pentru viitoarele alegeri nasc îngrijorări.

Actuala coaliție de guvernare este într-o linie descendentă privind încredereaa populației. Măsurile anunțate pentru cele două pachete fiscal-bugetare, între care și creșterea impozitelor și a taxelor, inclusiv a TVA, au îndepărtat electoratul. Majorarea TVA chiar încalcă una dintre promisiunile făcute în campania electorală de președintele Nicușor Dan, care a și girat actuala coaliție.

În tot acest tablou, fără o alternativă care să se afirme în opoziția din Parlament, partidul AUR, condus de fostul candidat la prezidențiale George Simion, rămâne singura formațiune politică în direcția căreia se pot îndrepta alegătorii pentru a vota într-un scrutin electoral împotriva celor aflați la putere. „Singurul lucru clar este că AUR, fiind singurul partid de opoziție, crește. Crește pentru că PSD, PNL și USR, fiind la guvernare împreună, vor deconta toate măsurile mai puțin populare pe care acum guvernul le pune în practică. Este o chestiune care, probabil inclusiv partidele care au format coaliția asta, așteptau să se întâmple”, punctează sociologul Vladimir Ionaș pentru „Adevărul”.

Alternativa este, de fapt, ruperea coaliției, mai punctează sociologul: „Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile, depinde foarte mult dacă această coaliție va rezista în această formulă, dacă vor mai apărea partide care să joace rolul de partid de opoziție, pentru că mai sunt foarte mulți ani. Dacă merge la fel ca până acum, putem spune că AUR o să se apropie de 50% fără probleme. Dar e un scenariu puțin probabil, pentru că eu mă îndoiesc că această coaliție va rezista până în 2028”.

Explicațiile unui psiholog

Nu doar lipsa unei alternative va juca un rol important în alegerile din 2028. Efectul situației economice unul mai profund. Pe fondul crizei economice cresc foarte mult emoțiile si reacțiile negative. De asemenea, crește foarte mult stresul și anxietatea, punctează psihologul Mihai Copăceanu pentru „Adevărul”. Astfel crește și vulnerabilitatea electoratului la discursul extremist.

"Discursul extremist este mult mai atractiv deoarece face apel la emoțiile și atitudinile negative ale cetățeanului și anume la furie și revoltă, la dorința de dreptate și mai grav la răzbunare și agresivitate. Adică se potrivește perfect pe nevoile imediate și alerte ale cetățenilor”, explică psihologul.

„O persoană care este cu un nivel ridicat de stres tinde să gândească irațional și mai puțin critic și logic, ceea ce reprezintă un fundament perfect pentru discursul extremist, o oportunitate de neratat. Mai mult, cetățenii devin revoltați și agresivi și caută cu rapiditate un vinovat față de care să se îndrepte aceste emoții negative. Liderii partidelor extremiste nu fac altceva decât să se folosească de aceste emoții negative ale cetățenilor (reprezintă cea mai bună resursă), tocmai pentru a-și justifica discursurile acuzatorii, pentru a-și justifica demersurile politice și pentru a-și crește popularitatea și cifrele din sondaje. În acest sens speculează foarte bine aceste momente folosind tehnici manipulatorii și afirmații false, doar să-și atingă scopul”, mai arată psihologul Mihai Coppăceanu.

Ascensiunea partidelor extremiste

Următoarele scrutine sunt în 2028, atunci când vor avea loc din nou alegeri parlamentare și alegeri locale. La alegerile locale din iunie 2024, AUR a obținut și primării sau posturi în consiliile locale și județene din țară. În Consiliul General din Capitală are 5 consilieri, iar în Consiliul Județean Ilfov are 4 membri. Asta după ce în 2020 a reușit să surprindă opinia publică atingând pragul electoral al Parlamentului. La acel moment a intrat în Legislativ cu 47 de parlamentari.

La alegerile parlamentare de la finalul anului trecut, pe lângă AUR, au mai atins acest prag partidul condus de fosta senatoare Diana Șoșoacă, SOS România, și POT, formațiunea politică care este condusă de deputata Anamaria Gravilă și care l-a susținut pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Acum, cele trei partide au împreună o treime din mandate, AUR fiind al doilea cel mai votat partid, după PSD.