Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Numirea șefilor SRI și SIE. Premierul Bolojan pune accent pe competență: „Nu partidele sunt problema, ci oamenii”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a comentat luni, 29 septembrie, pe tema numirii șefilor serviciilor secrete, subliniind că nu apartenența politică contează, ci profesionalismul și seriozitatea persoanei propuse.

Premierul Ilie Bolojan FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
„Nu partidele sunt problema, ci oamenii. Poți să fii un om din politică sau din zona civilă și să fii la fel de performant și serios. Contează profesionalismul, nu apartenența politică. (...) Deci poți să fii un om din politică cu mulți ani vechime, ceea ce uneori te poate ajuta sau îți poate crea o imagine de aparținător a unei zone care n-a performat, dar  poți să fii un om serios, care ți-ai făcut treaba, sau poți să fii un om din zona civilă, din afara politicii și să să fii la fel, un om performant, un om serios”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a explicat că orice propunere pentru conducerea serviciilor secrete necesită aprobarea Parlamentului și o discuție în coaliție pentru asigurarea majorității necesare.

„Domnul președinte, când va considera de cuviință, va veni cu o propunere, iar partidele din coaliție vor asigura votul în Parlament”, a precizat Bolojan, la Digi 24. 

Președintele Nicușor Dan a afirmat recent că numirea unui director civil la SRI ar trebui să garanteze reducerea exceselor instituției. „Am avut o influență a SRI în viața politică și economică și persoana care va conduce SRI va avea putere în statul român”, a spus președintele. 

