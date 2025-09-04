Nicușor Dan, despre numirea șefilor SRI și SIE: „Este o discuţie sensibilă”

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit joi, 4 septembrie despre numirile la SRI şi SIE, afirmând că este „o discuţie sensibilă”, însă a ținut să spună că vor fi oameni din societate, cu experiență.

Şeful statului a evitat să dea şi un termen când vor fi anunţate numele noilor șefi. „Este o discuţie în curs. Asta e tot ce pot să vă spun în momentul acesta”, a spus acesta.

„Este o discuţie sensibilă în care, după cum ştiţi, preşedintele propune, Parlamentul trebuie să aprobe sau nu. Am spus asta de multe ori, România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta, eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine, deci asta în mod cert nu se va întâmpla.

Discuţiile astea se desfăşoară în cadrul restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţăm. Asta e răspunsul pe care pot să-l dau”, a declarat preşedintele Nicușor Dan.

Șeful statului a menționat că este vorba despre „oameni din societate”, care să „fie capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese”.