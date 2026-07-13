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Nicușor Dan pleacă la Paris după consultările de la Cotroceni. Programul cuprinde și reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina

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Președintele Nicușor Dan va efectua, luni și marți, o vizită oficială în Franța, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Deplasarea are loc imediat după consultările convocate la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare.

Președintele Nicușor Dan va fi la Paris în perioada 13-14 iulie. FOTO: Mediafax
Președintele Nicușor Dan va fi la Paris în perioada 13-14 iulie. FOTO: Mediafax

Șeful statului i-a invitat, luni dimineață, la discuții pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și pe reprezentantul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, într-o nouă încercare de a debloca negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline.

Totuși, consultările s-au încheiat fără o soluție concretă. Potrivit unor surse din PSD, negocierile politice au înregistrat un ușor progres față de săptămâna trecută, însă există în continuare blocaje și constrângeri importante. Mai multe detalii AICI.

Invitație din partea președintelui Emmanuel Macron

Vizita la Paris are loc la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Într-un comunicat al Administrației Prezidențiale, instituția precizează că participarea președintelui României la evenimentele organizate în capitala Franței reconfirmă soliditatea Parteneriatului Strategic dintre cele două state și relația privilegiată dintre București și Paris.

Totodată, anul 2026 marchează centenarul Tratatului de prietenie franco-român, document considerat un simbol al cooperării dintre cele două țări și al angajamentului comun pentru securitatea europeană.

Militari români vor defila pe Champs-Élysées

Tema paradei militare organizate în acest an de Ziua Națională a Franței este „Redeșteptarea strategică a Europei”.

România va fi reprezentată la defilarea de pe Champs-Élysées de un detașament format din 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, alături de garda Drapelului de Luptă și un pluton de onoare.

Reuniune dedicată sprijinului pentru Ucraina

Pe agenda vizitei se află și participarea la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Franța și Regatul Unit.

Inițiativa reunește 35 de state care și-au asumat sprijinirea Ucrainei prin garanții de securitate și coordonarea măsurilor de susținere în contextul războiului declanșat de Rusia.

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