Sorin Grindeanu atacă PNL înaintea consultărilor de la Cotroceni: „De 7 ani sunteți la putere, cu patru premieri liberali, deși n-ați câștigat niciodată alegeri”

Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa liderilor liberali cu o zi înaintea reluării de către Nicușor Dan a consultărilor pentru formarea unei majorități parlamentare capabile să susțină învestirea unui nou Guvern. Președintele PSD acuză PNL că încearcă să își construiască întreaga strategie politică pe opoziția față de social-democrați.

„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. Asta în timp ce se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutați pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Și 70 de firme care dau zilnic faliment. Propaganda obraznică și armata digitală duduie însă de reforme! Ultima dintre ele - 15 mii de posturi de „bugetari” rase din Educație. Din EDUCAȚIE! Aplauze!

În acest timp, miniștrii demiși - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Critici la adresa Oanei Gheorghiu

În mesajul său, liderul PSD a respinge afirmațiile potrivit cărora tensiunile din coaliție ar fi apărut în urma discuțiilor despre reforma companiilor de stat și lansează un atac la adresa Oanei Gheorghiu, vicepremier interimar:

„S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile! Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic. Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD. Dvs. nu ați făcut nicio reformă.

Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești - precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi. Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Atât!”.



Mesaj înaintea reluării consultărilor la Cotroceni

Sorin Grindeanu mai spune că întâlnirea de luni de la Cotroceni va arăta „cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă” pentru depășirea blocajului politic și cine urmărește, în opinia sa, menținerea unor interese și privilegii.

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„Lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români. Doar ură. Lipsa de soluții nu poate fi hrănită cu teze anti-PSD din partea unora care atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune cu noi. Nu-i așa, Dani Motreanu?! Nu-i așa, Siegfried?! De șapte ani sunteți la putere, cu patru premieri liberali, deși n-ați câștigat niciodată alegeri. Ați devenit obositori și o sursă permanentă de blocaj.

Memoria românilor nu poate fi rescrisă. Iar mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Atunci când nu ai un program pentru economie și pentru cetățeni, singurul care îți rămâne la îndemână este programul anti-PSD”, a încheiat Grindeanu.

Bolojan a criticat risipa bugetară a fostelor guvernări: „Am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an”

Tot duminică, premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că reducerea cheltuielilor la nivelul Cancelariei prim-ministrului a generat economii importante la bugetul de stat și a criticat risipa bugetară a precedentelor guvernări.

Bolojan a comparat valoarea economiilor cu costul unor proiecte de infrastructură, afirmând că suma ar fi suficientă pentru construirea unor astfel de obiective.

„Ieri, colegul meu Mihai Jurca a publicat cheltuielile Cancelariei pe prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anii anteriori. Așa cum se vede, cheltuielile sunt cam la jumătate față de 2024, iar, extinsă pe tot anul, economia este de peste 20 de milioane de lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro. Asta era valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crișul Repede în anii trecuți sau valoarea unui pasaj rutier suprateran. Unul subteran are un cost mai mare cu 30%”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Potrivit liderului PNL, puteau fi făcute investiţii consistente „dacă nu am fi risipit fondurile publice și am fi extins, de-a lungul anilor, la sutele de autorități centrale economiile ce pot fi realizate”:

„Am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an, în multe localități din țară. Sau alte investiții publice pe care nu le vedem și de care românii nu vor putea beneficia”.

Alexandru Muraru: „Nu ne cereți să salvăm PSD”

Amintim că Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL și liderul organizației județene Iași, i-a transmis un mesaj public președintelui Nicușor Dan înaintea consultărilor politice programate pentru luni, susținând că liberalii nu trebuie să fie transformați în „colacul de salvare” al PSD:

„Nu ne cereți să salvăm PSD. Pe români nu îi interesează viitorul PSD (s-a văzut asta din ultimele sondaje), și cu atât mai puțin pe noi. Românii nu au votat pentru ca Partidul Național Liberal să devină colacul de salvare al unui partid care a generat ani la rând instabilitate, blocaje și lipsă de încredere”.