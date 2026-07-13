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Nicușor Dan reia consultările la Cotroceni cu liderii foștii coaliții. Variantele excluse de președinte și scenariile luate în calcul

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Președintele Nicușor Dan i-a convocat luni, la Palatul Cotroceni, pe liderii fostei coaliții de guvernare, într-o nouă încercare de a debloca criza politică și de a identifica o formulă de guvernare care să beneficieze de o majoritate parlamentară.

Nicușor Dan a convocat liderii politici la consultări. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Nicușor Dan a convocat liderii politici la consultări. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Întâlnirea este programată să înceapă la ora 09:00, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.

La consultări au fost invitați președintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, liderul UDMR, Kelemen Hunor, precum și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Nicușor Dan: „Nu simt că se degajă o soluție”

Șeful statului a declarat, în timpul vizitei sale oficiale la Ankara, că va relua discuțiile cu liderii politici, deși nu vede, în acest moment, o soluție clară pentru ieșirea din impas.

Președintele a precizat că nu va desemna un candidat la funcția de prim-ministru despre care știe din start că nu poate obține sprijinul necesar în Parlament.

Totodată, Nicușor Dan a afirmat că variantele vehiculate până acum – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan – nu au suficiente șanse de a strânge voturile necesare pentru învestire.

Șeful statului a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor parlamentare și că soluția trebuie să vină din partea liderilor acestora.

Președintele exclude o majoritate sprijinită de AUR

Nicușor Dan și-a reafirmat poziția potrivit căreia nu va accepta formarea unei majorități parlamentare care să depindă de voturile AUR, condiție pe care a enunțat-o și în rundele anterioare de consultări.

În paralel, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline și a susținut că USR a venit cu o soluție pentru deblocarea situației politice, acuzând în același timp PSD că complică negocierile.

SURSE Cele trei variante pentru rezolvarea crizei politice

Noile soluții sunt, de fapt, vechi. Prima variantă ar fi un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu pentru o perioadă de un an, apoi o rotativă cu un guvern de dreapta.

A doua: un guvern politic condus de Alexandru Nazare.

Trei: un guvern tehnocrat condus tot de Nazare, susțin surse politice pentru Adevărul. Șeful statului ar prefera a treia soluție, dar totul depinde de liderul PNL, Ilie Bolojan.

Avertismentul unui politolog: „Este doar o chestiune de timp”

Într-o analiză pentru „Adevărul”, Sergiu Mișcoiu, profesor de Științe Politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a examinat principalele variante de executiv aflate pe masă la Palatul Cotroceni, subliniind că un eventual cabinet de „armistițiu” este condamnat să își piardă susținerea la următoarea dispută majoră între partidele politice.

Politologul Sergiu Mișcoiu explică faptul că dificultățile întâmpinate de Nicușor Dan în încercarea de a forma o majoritate parlamentară sunt legate, în mare măsură, de percepția creată în jurul propriilor sale opțiuni politice, deși, din punct de vedere doctrinar, acesta aparține unei alte familii politice decât cea cu care a fost asociat în ultimele luni.

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