Nicușor Dan merge la Paris, la invitația lui Macron. Va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la parada de Ziua Franței

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua o vizită oficială la Paris în perioada 13-14 iulie, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, a anunțat Administrația Prezidențială.

Participarea șefului statului la evenimentele de la Paris reconfirmă consistența Parteneriatului Strategic dintre România și Franța, într-un an cu o semnificație aparte pentru relația bilaterală.

„Anul 2026 marchează centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Militari români vor defila pe Champs-Élysées

Tema paradei militare organizate în acest an pe celebrul bulevard Champs-Élysées este „Redeșteptarea strategică a Europei”.

România va fi reprezentată de un detașament format din 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, alături de garda Drapelului de Luptă și un pluton de paradă.

Nicușor Dan participă la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina

În cadrul vizitei, președintele României va lua parte și la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Franța și Regatul Unit, care reunește 35 de state ce susțin Ucraina prin garanții de securitate.

În intervenția sa, Nicușor Dan va evidenția legătura dintre securitatea Ucrainei și cea a întregii Europe, cu accent pe importanța Flancului Estic al NATO și al Uniunii Europene.

Șeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei rămâne esențial pentru stabilitatea regiunii și va susține necesitatea ca Kievul să negocieze încheierea războiului „dintr-o poziție de forță”, astfel încât pacea obținută să fie una durabilă și justă.

Totodată, România va susține rolul Coaliției de Voință în implementarea unor garanții de securitate care să contribuie la consolidarea securității în regiunea extinsă a Mării Negre, pe Flancul Estic al NATO și în întregul spațiu euro-atlantic.

Programul președintelui în perioada 13-14 iulie

Agenda președintelui Nicușor Dan, conform Administrației Prezidențiale, conține următoarele evenimente:

13 iulie 2026

17:00 - Participare la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina

Loc: Domul Invalizilor – Paris, Republica Franceză

21:30 - Participare, alături de Prima Doamnă Mirabela Grădinaru, la recepția oferită de Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, cu prilejul Zilei Naționale

Loc: Palatul Élysée – Paris, Republica Franceză

14 iulie 2026

11:00 - Participare, alături de Prima Doamnă Mirabela Grădinaru, la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze

Loc: Champs-Élysées și Place de la Concorde – Paris, Republica Franceză