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Theodor Paleologu compară criza politică din România cu filmul „Ziua Cârtiței”: „La noi nu se negociază, se fac declarații belicoase”

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Profesorul și fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a criticat blocajul politic din România, afirmând că negocierile pentru formarea unei majorități seamănă cu filmul „Ziua Cârtiței”, în care aceeași zi se repetă la nesfârșit. Acesta a declarat că nu se așteaptă la progrese nici după noile consultări de la Palatul Cotroceni.

Theodor Paleologu. FOTO: Shutterstock
Theodor Paleologu. FOTO: Shutterstock

„E un film faimos, Groundhog Day („Ziua Cârtiței”), în care se repetă aceeași zi. Iarăși o să-l vedem pe Nicușor Dan primind delegațiile partidelor, strângeri de mână, declarații că se va rezolva și tot așa”, a spus Paleologu.

„În alte țări se negociază serios. La noi durează din motive de țâfnă”

Fostul ministru a respins comparațiile făcute între negocierile din România și cele din state precum Belgia sau Olanda, unde formarea guvernelor poate dura luni de zile.

Potrivit acestuia, diferența este că în acele țări partidele discută concret despre programul de guvernare, în timp ce în România conflictul este alimentat de declarații și atacuri politice.

„Acolo, chiar dacă durează, partidele discută serios legat de măsurile care urmează să fie luate. De aia durează. La noi durează din motive de țâfnă, de declarații belicoase în toate direcțiile. Seamănă doar aparent cu ce se întâmplă în alte țări. N-o să vedeți nici în Belgia, nici în Olanda asemenea mojicii în permanență. Și asta face parte din Ziua Cârtiței. Da, iarăși zice unu ceva... brătienii second-hand, da, ăla zice altceva despre nu știu ce, Iliescu second-hand și așa mai departe”, a afirmat acesta, duminică seară, în direct la Digi24.

Replica pentru Sorin Grindeanu: „Nu e în cea mai bună postură să vorbească despre privilegii”

Theodor Paleologu a comentat și declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care i-a acuzat pe liberali că încearcă să își construiască imaginea printr-un discurs anti-PSD, în timp ce România rămâne blocată.

Profesorul consideră însă că liderul social-democrat nu este credibil atunci când vorbește despre privilegii.

„Grindeanu nu e foarte bine plasat pentru a vorbi de privilegii. Toată lumea știe că răsturnarea Guvernului Bolojan n-a avut la bază vreun principiu sau reală divergență de politică economică, să spunem. Nu, e vorba de păstrarea unor privilegii. Adică el chiar e foarte prost plasat pentru a vorbi de așa ceva”, a declarat Paleologu.

„Ambasadorii sunt perplecși când ajung la București”

Fost ambasador al României în Danemarca și Islanda, Paleologu a afirmat că diplomații străini sunt adesea surprinși de modul în care funcționează politica românească.

„Ei întotdeauna sunt perplecși când ajung la București, durează câteva luni în care nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că nu seamănă cu nimic. Și celor care mă întreabă le spun faptul că nu înțelegeți nimic e semn de sănătate mintală, nu e nimic de înțeles. E un zgomot absurd, cam asta este. Și vedem în continuare același lucru și nici nu cred că se va schimba așa curând. Cine știe, peste generații vom vedea poate altă manieră de a face politică decât mojiciile pe care le vedem cotidian”, a afirmat acesta.

„Anularea alegerilor din 2024 a fost un eșec major al democrației”

Întrebat ce ar putea produce o schimbare în modul în care se face politică în România, Theodor Paleologu s-a declarat sceptic și a amintit de anularea alegerilor din 2024.

În opinia sa, acel moment ar fi trebuit să reprezinte un semnal de alarmă pentru partidele aflate la guvernare.

„Anularea unor alegeri este o catastrofă, oricum am lua-o. Este un enorm eșec al democrației românești și un eșec major al PNL și PSD. Te-ai fi putut gândi că vor înțelege ceva. N-au înțeles nimic, absolut nimic, în special PSD-ul”, a spus fostul ministru.

Despre Nicușor Dan: „Pare destul de depășit de situație”

Paleologu a comentat și situația președintelui Nicușor Dan, despre care a spus că se confruntă cu o misiune extrem de dificilă în actualul context politic.

„Depășit de situație ar fi oricine. Pentru că este o situație de balamuc, deci nu mă miră. În plus, el are procese cognitive lente și reacționează lent. Deci pentru el e în mod special dificil să gestioneze o asemenea situație”, a declarat acesta.

Întrebat cine este, în opinia sa, „adultul din încăpere” în politica românească, Theodor Paleologu l-a indicat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre care a spus că este „foarte lucid”, are experiență și privește lucrurile cu detașare.

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