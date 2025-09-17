Nicușor Dan a informat Parlamentul în legătură cu prezența unor mijloace militare ale SUA pe teritoriul României

Președintele Nicușor Dan a trimis o scrisoare Comisiilor de apărare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, prin care informează Parlamentul despre prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare ale SUA în aer.

Potrivit documentului, SUA a solicitat României să folosească facilități militare, precum Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul „agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu”.

„Pe fondul agravării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute şi implicaţii de ordin existenţial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-şi proteja capabilităţile şi interesele, a decis suplimentarea forţelor în regiune.

Ţinând seama de poziţionarea geostrategică a României, SUA a solicitat autorităţilor din ţara noastră utilizarea unor facilităţi militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu. Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu şi evidenţiază rolul esenţial al ţării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică şi relevanţa bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administraţii SUA”, se arată în scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan.

În acord cu legislaţia în vigoare şi după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Nicuşor Dan informează Parlamentul României că „a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii şi mijloace de protecţia forţei, precum şi a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconessaince) şi de supraveghere aeriană la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu, în vederea sprijinirii eventualelor operaţii viitoare”.

„Până în prezent, misiunea planificată de către SUA nu a fost executată, fiind amânată ca urmare a deciziilor determinate de evoluţiile recente ale situaţiei operaţionale”, se încheie scrisoarea şefului statului.

Zilele acestea, Israelul a lovit portul Hodeidah, aflat pe coasta Mării Roșii din Yemen, la câteva ore după ce emisese un ordin de evacuare pentru această zonă.

Înaintea loviturii, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a publicat pe rețeaua X o hartă cu zonele vizate de atac. „

Acesta este un avertisment urgent pentru toți cei prezenți în portul Al Hudaydah din Yemen. Pentru siguranța voastră, facem apel la toți cei aflați în port și la navele acostate acolo să evacueze imediat zona. Oricine rămâne în zonă își pune viața în pericol”, a transmis oficialul militar.

De la izbucnirea războiului dintre Israel și Gaza, în octombrie 2023, Houthiții au extins atacurile și asupra transportului maritim internațional din Marea Roșie și Golful Aden. Pe lângă Israel, și Statele Unite, precum și Marea Britanie, au efectuat raiduri aeriene împotriva pozițiilor Houthi din Yemen.