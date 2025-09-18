Ce le-a spus președintele Nicușor Dan apropiaților despre viitorul șef al SIE SURSE

Președintele Nicușor Dan negociază zilele acestea cu liderii coaliției de guvernare numirea șefilor serviciilor secrete.

Șeful statului încearcă să impună nume atât la SRI, cât și la SIE, susțin surse politice pentru Adevărul. În timp ce varianta Gabriel Zbârcea pentru SRI a picat, Marius Lazurca încă mai păstrează șanse pentru conducerea SIE. Însă totul depinde de voturile PSD.

Săptămâna aceasta, șeful statului l-a rechemat în țară pe Marius Lazurca, ambasadorul României în Mexic. Președintele Nicușor Dan le-a transmis apropiaților că intenționează să-l propună pe Lazurca pentru postul de director al SIE, susțin surse diplomatice pentru Adevărul. În cazul în care PSD se opune, Lazurca va fi numit consilier prezidențial pe politică externă, post neocupat în acest moment la Palatul Cotroceni.

Șefii serviciilor secrete sunt numiți de Parlament, la propunerea președintelui României. Fără voturile PSD, Nicușor Dan nu poate impune directori nici la SRI, nici la SIE.

Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 15 septembrie, un decret prin care îl recheamă pe Marius-Gabriel Lazurcă din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico.

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit că Lazurcă a studiat alături de acesta la Universitatea Sorbona și îl vizează pentru o funcție importantă.

„Domnul Lazurcă e o persoană în care am încredere, pe care o cunosc de multă vreme și consider că poate ajuta dintr-o poziție centrală. Care e acea poziție o să vedem. Utilitatea lui e mai mare la București decât într-o poziție de ambasador. Am fost colegi și chiar am organizat în anii ăia un fel de seminar de politică pentru românii care studiau acolo”, a precizat Nicușor Dan, luni seară, la Antena 3.

Pe de altă parte, în PSD s-au exprimat nemulțumiri legate de posibila numire a diplomatului Marius Lazurcă în conducerea SIE. Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD a spus că SIE trebuie condus de oameni capabili.

„Ceea ce contează pentru mine este faptul că la SRI și SIE trebuie să vină oameni capabili. În cazul SIE, este esențial ca șeful instituției să fie cineva care să apere interesul național. Dincolo de nume, prioritatea trebuie să fie profesionalismul și eficiența în cadrul sistemului de alianțe cu serviciile prietene”, a explicat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că România s-a câștigat un loc respectat în relațiile internaționale și că acest statut trebuie menținut: „Serviciile românești sunt parte a unui sistem de alianțe cu servicii prietene. Noi ne-am câștigat un loc respectat în cadrul acestor relații și așa trebuie să rămânem. Şi numirile trebuie să ţină cont de acest lucru”