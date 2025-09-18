search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce le-a spus președintele Nicușor Dan apropiaților despre viitorul șef al SIE SURSE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan negociază zilele acestea cu liderii coaliției de guvernare numirea șefilor serviciilor secrete.

Marius Lazurca este vehiculat ca viitor șef SIE FOTO Mediafax
Marius Lazurca este vehiculat ca viitor șef SIE FOTO Mediafax

Șeful statului încearcă să impună nume atât la SRI, cât și la SIE, susțin surse politice pentru Adevărul. În timp ce varianta Gabriel Zbârcea pentru SRI a picat, Marius Lazurca încă mai păstrează șanse pentru conducerea SIE. Însă totul depinde de voturile PSD.

Săptămâna aceasta, șeful statului l-a rechemat în țară pe Marius Lazurca, ambasadorul României în Mexic. Președintele Nicușor Dan le-a transmis apropiaților că intenționează să-l propună pe Lazurca pentru postul de director al SIE, susțin surse diplomatice pentru Adevărul. În cazul în care PSD se opune, Lazurca va fi numit consilier prezidențial pe politică externă, post neocupat în acest moment la Palatul Cotroceni.

Șefii serviciilor secrete sunt numiți de Parlament, la propunerea președintelui României. Fără voturile PSD, Nicușor Dan nu poate impune directori nici la SRI, nici la SIE.

Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 15 septembrie, un decret prin care îl recheamă pe Marius-Gabriel Lazurcă din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico.

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit că Lazurcă a studiat alături de acesta la Universitatea Sorbona și îl vizează pentru o funcție importantă.

„Domnul Lazurcă e o persoană în care am încredere, pe care o cunosc de multă vreme și consider că poate ajuta dintr-o poziție centrală. Care e acea poziție o să vedem. Utilitatea lui e mai mare la București decât într-o poziție de ambasador. Am fost colegi și chiar am organizat în anii ăia un fel de seminar de politică pentru românii care studiau acolo”, a precizat Nicușor Dan, luni seară, la Antena 3.

Pe de altă parte, în PSD s-au exprimat nemulțumiri legate de posibila numire a diplomatului Marius Lazurcă în conducerea SIE. Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD a spus că SIE trebuie condus de oameni capabili.

„Ceea ce contează pentru mine este faptul că la SRI și SIE trebuie să vină oameni capabili. În cazul SIE, este esențial ca șeful instituției să fie cineva care să apere interesul național. Dincolo de nume, prioritatea trebuie să fie profesionalismul și eficiența în cadrul sistemului de alianțe cu serviciile prietene”, a explicat Sorin Grindeanu.  

El a adăugat că România s-a câștigat un loc respectat în relațiile internaționale și că acest statut trebuie menținut: „Serviciile românești sunt parte a unui sistem de alianțe cu servicii prietene. Noi ne-am câștigat un loc respectat în cadrul acestor relații și așa trebuie să rămânem. Şi numirile trebuie să ţină cont de acest lucru”

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Unde văd cât am de plată la impozit pe casă. Termene limită și beneficii
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Ilinca este o sportivă renumită
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Finanțare pentru români! Se pot obține 2 milioane de euro
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Kate și William, gesturi adorabile de tandrețe, la dineul în cinstea lui Trump. Fac dovada că așa au trecut peste multe greutăți

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime