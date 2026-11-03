 Nicușor Dan îl primește la Cotroceni pe Elbridge Colby. Oficialul american ar fi cerut aliaților NATO să tempereze discursul anti-Rusia | adevarul.ro
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Nicușor Dan îl primește la Cotroceni pe Elbridge Colby. Oficialul american ar fi cerut aliaților NATO să tempereze discursul anti-Rusia

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Președintele Nicușor Dan îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe subsecretarul american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, unul dintre oficialii Pentagonului care ar fi cerut unor state NATO să-și modereze declarațiile privind amenințarea reprezentată de Rusia.

NICUSOR DAN
Președintele Nicușor Dan îl va primi la Palatul Cotroceni pe Elbridge Colby Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan îl va primi miercuri, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, a anunțat Administrația Prezidențială.

Oficialul american s-a întâlnit recent și cu consilierul prezidențial Marius Lazurca, aflat într-o vizită în Statele Unite. Întâlnirea a fost menționată de acesta într-o postare pe rețeaua X.

„O săptămână productivă la Washington: subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, subsecretarul de stat pentru Afaceri Politice, Allison Hooker, subsecretarul de stat pentru Controlul Armamentului și Securitate Internațională, Thomas DiNanno, și consilierul secretarului de stat, Dan Holler, precum și întâlniri cu membri ai Congresului, reprezentanți ai unor think tank-uri și ai presei.

România este un aliat indispensabil al Statelor Unite în regiunea Mării Negre, se află în prima linie și își îndeplinește responsabilitățile. Suntem pregătiți să facem mai mult, înțelegând totodată că o descurajare pe termen lung necesită solidaritatea SUA și o prezență militară și economică mai puternică a Statelor Unite în România”, a transmis Marius Lazurcă.

Oficialul american ar fi cerut unor state NATO să-și modereze discursul despre Rusia

Elbridge Colby se numără printre oficialii americani care ar fi transmis mai multor țări membre NATO să-și tempereze declarațiile publice referitoare la amenințarea reprezentată de Rusia, potrivit unei relatări Reuters.

Patru persoane familiarizate cu discuțiile au declarat pentru agenția de presă că oficiali ai Pentagonului au solicitat, în ultimele săptămâni, mai multor state NATO să adopte un ton mai moderat în declarațiile despre Rusia. Argumentul invocat ar fi fost că unele afirmații ale liderilor și oficialilor europeni au afectat securitatea continentului.

Printre țările care ar fi primit astfel de mesaje se numără Lituania, Letonia și Estonia. Solicitările ar fi fost transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale, fără să fie clar dacă au vizat și alte guverne europene.

Elbridge Colby, responsabil pentru politicile de apărare ale Pentagonului și una dintre figurile-cheie în evaluarea în curs privind efectivele trupelor americane din Europa, s-ar fi numărat printre oficialii care au transmis mesajul, au precizat sursele citate de Reuters.

Un oficial al Pentagonului a refuzat să comenteze acuzațiile, declarând: „Conversațiile private dintre aliați sunt exact asta, private, așa că nu vom comenta aceste acuzații”.

Solicitările administrației americane vin în contextul reluării demersurilor președintelui Donald Trump pentru obținerea unui acord negociat care să pună capăt războiului pe scară largă din Ucraina.

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