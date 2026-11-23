Lovitură pentru frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Compania românească de bricolaj a intrat în top 20 al celor mai mari firme din Europa de Sud-Est, după ce și-a majorat veniturile în 2025. Performanța este și mai impresionantă în clasamentul profiturilor, unde retailerul ocupă locul al nouălea, cu un câștig net de 320 de milioane de euro.

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman Foto: Capital

Potrivit clasamentului realizat anual de publicația SEE News, Dedeman SRL ocupă locul 20 în topul celor mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est. Ierarhia, publicată recent, a fost realizată pe baza rezultatelor financiare înregistrate de companii în 2025.

Compania controlată de Dragoș și Adrian Pavăl a urcat două poziții față de ediția precedentă, când se afla pe locul 22. Evoluția a fost susținută de creșterea veniturilor, care au ajuns la 2,61 miliarde de euro în 2025, față de 2,49 miliarde de euro în anul anterior. Avansul anual a fost de 7,4%.

Rezultatele sunt și mai bune în clasamentul profitabilității. Cu un profit net de 320 de milioane de euro în 2025, Dedeman ocupă locul al nouălea între cele mai profitabile 100 de companii din Europa de Sud-Est, potrivit Economica.

Frații Pavăl au început extinderea Dedeman în afara României

Performanța financiară vine într-un moment în care frații Pavăl își extind afacerile pe piețele externe. În vara anului 2025, aceștia au cumpărat rețeaua de magazine Praktiker Hellas din Grecia, într-o tranzacție estimată la aproximativ 130 de milioane de euro.

Achiziția a marcat prima extindere internațională a Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România. În februarie 2026 a început procesul de redenumire a companiei Praktiker Hellas în Dedeman Hellas, iar în toamna acestui an au fost demarate lucrările de rebranding ale magazinelor.

La momentul anunțării tranzacției, Dragoș Pavăl, președintele Dedeman, declara că extinderea reprezintă un pas important pentru companie.

„Ne dorim de mult să facem acest pas, iar astăzi visul devine realitate. Este o provocare pentru noi, dar și un nou început spre care privim cu multă încredere și responsabilitate. Suntem mândri că un brand 100% românesc reușește să treacă granițele și să ducă mai departe principiile în care credem și care ne-au ghidat dintotdeauna: respectul pentru oameni, munca cinstită și spiritul de echipă”, afirma Dragoș Pavăl.

Dedeman are peste 13.500 de angajați în România

În România, Dedeman operează o rețea de magazine de bricolaj și centre logistice și are peste 13.500 de angajați. Compania este liderul pieței locale de bricolaj și unul dintre cele mai cunoscute exemple de succes ale antreprenoriatului cu capital 100% românesc.

De-a lungul anilor, retailerul a reușit să concureze cu mari lanțuri internaționale precum Brico Dépôt, BauMax, Praktiker, OBI sau Hornbach.

Frații Dragoș și Adrian Pavăl și-au extins investițiile și în sectorul comerțului alimentar, prin achiziția operațiunilor Carrefour România. Tranzacția, evaluată la aproximativ 823 de milioane de euro, a fost anunțată în februarie 2026, autorizată de Consiliul Concurenței în iunie și finalizată oficial la începutul lunii iulie.

Cei doi antreprenori nu s-au limitat la dezvoltarea lanțului de bricolaj Dedeman, ci și-au diversificat investițiile în mai multe sectoare ale economiei, prin Pavăl Holding, vehiculul prin care controlează participații în companii și proiecte imobiliare.

Frații Pavăl dețin compania Moldova Farming SRL, care administrează aproximativ 8.000 de hectare de teren agricol, și au investit în proprietăți imobiliare și portofolii de terenuri.

Prin Pavăl Holding, cei doi au participații la companii listate la Bursa de Valori București, printre care Alro Slatina, cu 23,2%, Electrica, cu 8,2%, Transelectrica, cu 6,48%, și Cemacon, cu 91,21%.

În 2022, frații Pavăl au achiziționat 30% din Farmacia Tei și Bebe Tei și au investit aproximativ 300 de milioane de euro în sectorul imobiliar.

Portofoliul lor include și investiții în turism. Cei doi antreprenori au cumpărat Grand Hotel Gardone, un hotel de lux situat pe malul lacului Garda, în Italia, unde au fost găzduite de-a lungul timpului personalități precum Winston Churchill, William Somerset Maugham și Vladimir Nabokov.