Rusia ar fi responsabilă pentru 21 dintre cele 22 de atacuri asupra navelor din apropierea României, Bulgariei și porturilor din Delta Dunării, susține un analist britanic. Acesta avertizează că intensificarea traficului maritim în apele teritoriale ale celor două țări crește riscul unor accidente și al unor incidente de poluare.

Rusia, acuzată de 21 de atacuri asupra navelor din apropierea României Foto: MAI

Forțele ruse ar fi desfășurat 21 dintre cele 22 de atacuri asupra navelor din apropierea Bulgariei, României și a porturilor din Delta Dunării, cu scopul de a perturba comerțul Ucrainei, a declarat Thomas Alexa, analist senior în cadrul Ambrey Analytics, o companie britanică specializată în securitate maritimă și evaluarea riscurilor, relatează Novinite.

Potrivit acestuia, atacurile au urmărit să împiedice exporturile ucrainene de cereale și alte produse agricole prin perturbarea rutelor maritime, dar și să îngreuneze importurile de resurse energetice ale țării.

Alexa a explicat că Ambrey evaluează responsabilitatea pentru atacurile maritime analizând capacitățile părților implicate, condițiile care ar favoriza o astfel de operațiune și posibilele motivații. Compania studiază, de asemenea, armele folosite și ia în calcul care dintre părți ar avea de câștigat de pe urma unui atac.

„Atunci când analizăm care dintre părțile aflate în război se află în spatele unui anumit atac, examinăm trei criterii principale: capacitățile, condițiile favorabile desfășurării atacului și intenția. Analizăm, de asemenea, sistemele de armament utilizate și, cel mai important, cine ar avea de câștigat de pe urma acestor atacuri. Pe baza acestor elemente, stabilim nivelul de probabilitate și gradul de încredere în evaluarea noastră”, a declarat Alexa.

Atacurile s-au mutat odată cu rutele comerciale ale Ucrainei

Analistul a pus schimbarea locurilor în care au avut loc atacurile pe seama redirecționării comerțului maritim ucrainean. După ce accesul la porturile maritime ale Ucrainei a devenit sever restricționat, transportul comercial s-a reorientat către porturile din Delta Dunării, iar atacurile s-au deplasat odată cu aceste rute.

„Ei urmăresc rutele comerciale către porturile ucrainene, monitorizează navele și încearcă să perturbe comerțul. În mare măsură, au reușit acest lucru în cazul porturilor maritime, iar acum vizează navele care ajung în porturile din Delta Dunării”, a afirmat analistul.

Alexa a adăugat că înregistrările video ale mai multor atacuri au permis Ambrey să identifice armele folosite și să stabilească, cu un grad ridicat de încredere, că acestea erau de origine rusă.

Traficul maritim mai intens crește riscul unor accidente

Numărul tot mai mare de zone maritime considerate cu risc ridicat a determinat mai multe nave comerciale să navigheze prin apele teritoriale ale Bulgariei, României și Turciei. Creșterea traficului în aceste zone generează însă riscuri suplimentare pentru navigație.

Coridoarele maritime înguste și aglomerate sunt folosite nu doar de nave comerciale, ci și de ambarcațiuni de pescuit și de agrement. Navigația este îngreunată suplimentar de interferențele persistente asupra semnalelor GPS.

„Toate acestea sporesc probabilitatea unor coliziuni, eșuări și întâlniri periculoase între nave aflate la distanțe foarte mici. Este cât se poate de plauzibil ca o astfel de coliziune să provoace poluare sau avarii la infrastructură”, a avertizat Alexa.