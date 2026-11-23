Pacienții care aleg să folosească noua carte de identitate electronică pentru servicii medicale nu vor mai putea utiliza în paralel cardul de sănătate. Din ianuarie 2027 este anunțată și trecerea documentelor medicale în format electronic, cu o perioadă de tranziție până în vară.

Cartea electronică de identitate Foto: Adevărul

Cartea electronică de identitate va putea fi folosită, de la 1 decembrie 2026, în locul cardului de sănătate, pentru accesarea serviciilor medicale. O altă etapă a digitalizării este anunțată pentru 1 ianuarie 2027, când va începe trecerea biletelor de trimitere, scrisorilor medicale și rețetelor exclusiv în format electronic, cu o perioadă de tranziție până în vara anului viitor, potrivit TVR Info.

Cele două carduri nu vor putea fi folosite în paralel

Pacienții care dețin noua carte electronică de identitate vor putea utiliza documentul pentru a semna electronic pentru serviciile medicale. Alegerea acestei variante înseamnă însă dezactivarea cardului de sănătate: cele două documente nu vor putea fi utilizate în paralel pentru acest scop.

Pentru persoanele care nu fac această trecere, cardul de sănătate rămâne valabil.

Cum vor funcționa trimiterile electronice

Larisa Mezinu, președinta interimară a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a explicat că biletul de trimitere electronic va fi blocat la furnizorul unde pacientul se programează. După efectuarea investigației, documentul va fi marcat ca utilizat, iar serviciul va fi raportat către CNAS.

„De la 1 ianuarie până în vara lui 2027 va fi o perioadă tranzitorie, tocmai pentru ca atât pacienții, cât și furnizorii să se obișnuiască cu noul sistem”, a declarat Larisa Mezinu la TVR Info.

Digitalizarea nu înlocuiește evaluarea medicală

Eliminarea documentelor pe hârtie nu înseamnă că pacienții nu vor mai avea nevoie de o discuție cu medicul. Medicul de familie Daciana Toma subliniază că inclusiv eliberarea unui bilet de trimitere trebuie să urmeze unei evaluări medicale, nu unei simple corespondențe online.

„Inclusiv eliberarea unui bilet de trimitere se face în urma unei evaluări”, a explicat Daciana Toma.

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Boli Cronice, consideră că digitalizarea poate reduce problemele generate de documentele pierdute sau modificate. În opinia sa, o platformă care permite verificarea datelor atât de către pacienți, cât și de către autorități ar aduce mai multă transparență.

Separat, platforma „E-Sănătatea mea” este indisponibilă până pe 24 noiembrie pentru actualizări tehnice, potrivit anunțului Casei de Asigurări de Sănătate.