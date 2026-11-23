Pirotehnicienii au intervenit pe strada Aurel Vlaicu din Iași, după descoperirea unei bombe de aviație neexplodate, de proveniență germană. ISU avertizează că muniția rămasă din conflictele armate poate fi periculoasă chiar și după decenii.

Bombă de aviație Foto: ISU Iași

O bombă de aviație neexplodată, cu o greutate de aproximativ 50 de kilograme, a fost găsită în timpul unor săpături pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Iași. Descoperirea a necesitat intervenția echipei pirotehnice a pompierilor ieșeni, potrivit Agerpres.

Specialiștii au cercetat și asanat o suprafață de circa 10 metri pătrați. Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, muniția identificată este o bombă de aviație exploziv-brizantă, de proveniență germană, de 50 de kilograme.

ISU Iași atrage atenția că muniția neexplodată din timpul conflictelor armate poate pune în pericol viața oamenilor chiar și la zeci de ani după încheierea acestora. Riscul este deosebit de important atunci când astfel de obiecte sunt găsite în timpul lucrărilor de construcții, al excavărilor sau al amenajării terenurilor.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa, a avertizat că manipularea necorespunzătoare a muniției poate provoca accidente grave.

„Manipularea necorespunzătoare poate provoca accidente cu urmări deosebit de grave. ISU Iaşi recomandă tuturor persoanelor care desfăşoară lucrări de săpătură, construcţii sau amenajări de teren să manifeste maximă prudenţă şi să anunţe imediat autorităţile în cazul descoperirii unor obiecte care ar putea reprezenta muniţie neexplodată", a precizat Georgică Onofreiasa.