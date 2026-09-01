 Nicușor Dan a semnat eliberarea din funcție a lui Vasile Drăghici, unul dintre procurorii din dosarul „Flota”, în care a fost trimis în judecată Traian Băsescu | adevarul.ro
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Nicușor Dan a semnat eliberarea din funcție a lui Vasile Drăghici, unul dintre procurorii din dosarul „Flota”, în care a fost trimis în judecată Traian Băsescu

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Președintele Nicușor Dan a semnat marți nouă decrete de eliberare din funcție prin pensionare, pentru cinci judecători și patru procurori. Printre cei vizați se numără și Vasile Drăghici, magistrat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și unul dintre procurorii care au semnat rechizitoriul din dosarul „Flota”, în care a fost trimis în judecată Traian Băsescu.

Președintele a semnat nouă decrete de eliberare din funcție
Președintele a semnat nouă decrete de eliberare din funcție Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit decretului prezidențial, eliberarea sa din funcție a procurorului Vasile Drăghici a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2026: 

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți „decretul privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Drăghici Vasile, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, delegat în funcția de procuror-șef Secție urmărire penală la aceeași unitate de parchet, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, se arată într-un comunicat al Administrației prezidențiale

Numele lui Vasile Drăghici este legat de dosarul „Flota”

Vasile Drăghici este unul dintre cei mai cunoscuți procurori ai sistemului judiciar constănțean. De-a lungul carierei, a ocupat funcții de conducere în Ministerul Public, inclusiv în cadrul fostului Parchet Național Anticorupție (PNA), actuala DNA.

Magistratul a devenit cunoscut la nivel național în 2004, când, alături de procurorul Ioan Oțel, a semnat rechizitoriul din celebrul dosar „Flota”, cauză în care au fost trimiși în judecată zeci de inculpați, printre care și fostul președinte, ex-ministru al Transporturilor, Traian Băsescu.

Ancheta viza modul în care au fost înstrăinate nave din patrimoniul companiei CNM Petromin, procurorii estimând la acel moment un prejudiciu de sute de milioane de dolari.

În 2011, celălalt procuror, Ioan Oţel, fostul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa, a fost găsit mort. în locuinţa sa. 

Amintim că, în 2015, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au decis clasarea dosarului „Flota”.

Potrivit DNA, infracţiunea de abuz în serviciu, de care era acuzat Traian Băsescu în dosarul Flota, nu există, deoarece prin exercitarea funcţiilor de decizie în cadrul Ministerului Transporturilor în perioada 1990-1992 şi 1996-2000, Băsescu nu a produs şi nu a determinat producerea vreunui prejudiciu în patrimoniul CNM Petromin SA Constanţa. 

În ultimii ani, Vasile Drăghici a activat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și a fost implicat inclusiv în activități de formare profesională în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Alți opt magistrați ies la pensie

De asemenea, președintele Nicușor Dan a semnat și decretele privind eliberarea din funcție a procurorilor Cornelia Dumitrescu, Venera-Grațiela Lăzureanu și Laurențiu Bratosin, toți trei activând în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și având grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prin decretele semnate de șeful statului au fost eliberați din funcție, prin pensionare, și următorii judecători:

Ionuț Scarlat-Comănescu, judecător la Curtea de Apel Pitești;

Ion-Cosmin Sima, judecător la Tribunalul Mehedinți și vicepreședinte delegat al instanței;

Manuela-Cristina Istrate, judecător la Tribunalul Dâmbovița;

Iuliana-Alina Neamț, judecător la Tribunalul Cluj;

Carmen-Nicoleta Boșca-Matiș, judecător la Tribunalul Arad.


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