Nicușor Dan și Antonio Costa, discuții cruciale despre securitatea europeană și Marea Neagră: „Trăim o perioadă complicată în Europa”

Președintele Nicușor Dan, alături de Antonio Costa, președintele Consiliului European, a discutat despre securitatea Europei, rolul României în flancul estic, Marea Neagră, războiul hibrid și mecanismul SAFE, precum și despre bugetul UE și parteneriate globale.

Nicușor Dan, despre contextul geopolitic actual: „Trăim o perioadă complicată în Europa”

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o discuție amplă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, aflat în vizită oficială la București.

Cei doi lideri au purtat discuții pe tema securității și a rolului Uniunii Europene într-un context global tot mai complicat.

Potrivit președintelui României, în cadrul discuțiilor s-au abordat subiecte precum: situația de securitate de pe flancul estic, importanța regiunii Mării Negre, războiul hibrid și solidaritatea europeană, dar și chestiuni economice precum bugetul Uniunii, politica de coeziune, agricultura și sprijinul pentru statele mai puțin dezvoltate.

„Trăim o perioadă complicată în Europa, iar securitatea europeană este extrem de importantă.

Am discutat despre situația de securitate, România aflându-se în flancul estic. Printre provocările abordate s-au numărat Marea Neagră și strategia UE pentru această regiune, precum și rolul pe care sperăm să-l gestionăm în zona Mării Negre.

Am discutat despre războiul hibrid din aceste zile, despre solidaritatea europeană și despre mecanismul SAFE, care ajută Europa să-și ia securitatea în propriile mâini. Am abordat negocierile privind bugetul UE, direcțiile de coeziune și agricultură, dar și necesitatea ca țările mai puțin dezvoltate să aibă oportunitatea de a-și dezvolta propriile economii în cadrul secțiunii de competitivitate” a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Nicușor Dan i-a transmis președintelui Consiliului European poziția României cu privire la aderarea Moldovei la UE, dar și despre viitoarele summit-uri

„Am vorbit despre aderarea Moldovei la UE, despre rolul UE în lume și despre viitoarele summituri care vor avea loc cu America de Sud și Africa. În acest context, este esențial ca UE să-și dezvolte parteneriatele cu alte țări și regiuni.

A fost o discuție interesantă și densă, pentru care vă mulțumesc” a mai precizat șeful statului.

Antonio Costa a venit la București în cadrul unui „Tur al capitalelor” statelor membre.

Acest aşa-numit „Tur al capitalelor” îi va permite preşedintelui Costa să adune opinii de la şefii de stat şi de guvern privind situaţia din UE şi să pregătească terenul pentru următoarele summituri internaţionale şi ale Consiliului European, potrivit unui comunicat al Consiliului European.