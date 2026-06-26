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Nicușor Dan le cere partidelor să revină la dialog: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

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Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați vineri, 26 iunie, la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, pentru consultări decisive privind formarea unui nou Guvern. Pe masa negocierilor se află două variante de prim-ministru: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. 

Nicușor Dan FOTO: AFP
Nicușor Dan FOTO: AFP

UPDATE 19.30 Nicușor Dan: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce discuțiile de la Cotroceni au fost un eșec. Șeful statului acuză PNL că și-a schimbat poziția și blochează formarea unui nou guvern. 

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a transmis Nicușor Dan. 

UPDATE 19.05 Tensiuni între liderii politici și președintele Nicușor Dan

Liderii partidelor au plecat de la negocierile cu Nicușor Dan, după aproape o oră de discuții. Potrivit unor surse politice, au existat mai multe tensiuni între liderii politici și Nicușor Dan.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au plecat supărați de la Palatul Cotroceni. 

„Partidele n-au dat dovadă de felexibilitate în urma discuțiilor de astăzi”, susțin surse de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan amână, astfel, desemnarea noului premier, iar criza politică se adâncește.

În această seară nu vor fi declarații de presă din partea președintelui. Cel mai probabil, va fi emis doar un comunicat de presă din partea Administrației Prezidențiale. 

Consultările de la Palatul Cotroceni au început la ora 18:00. Sunt chemați la discuții președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Liderii PNL, USR și UDMR îl prezintă pe Siegfried Mureșan președintelui Nicușor Dan drept o soluție pentru ieșirea din criza politică, în urma eșecului de Vila Lac.

PSD, în schimb, respinge scenariul propus de PNL, USR și UDMR și acuză partidele de dreapta că alimentează un blocaj politic, susținând că o astfel de formulă nu are în spate o majoritate parlamentară solidă și riscă să prelungească instabilitatea.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, a transmis PSD.

În viziunea PSD, negocierile purtate în ultimele săptămâni au fost marcate de schimbări repetate de poziție ale PNL, USR și UDMR. 

„Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existența unui scenariu premeditat al acestora de a menține România în criză politică”, se mai arată în comunicatul social-democraților.

PNL a respins acuzațiile venite din partea PSD privind schimbarea poziției în negocierile pentru formarea guvernului.

„În politică, credibilitatea se construieşte prin respectarea cuvântului dat. Poziţia PNL şi a preşedintelui partidului, Ilie Bolojan, a fost aceeaşi în discuţiile cu partenerii, în consultările oficiale şi în declaraţiile publice. Şi rămâne aceeaşi”, a spus PNL.

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