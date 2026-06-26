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„Grindeanu sau Mureșan”. Remus Pricopie explică startegia lui Nicușor Dan în privința unui guvern pro-european. „A cerut o soluție comună”

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Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat vineri, 26 iunie, că întrebarea „Guvernul Mureșan sau Guvernul Grindeanu?” este una greșită, susținând că președintele Nicușor Dan nu a cerut variante concurente de guvernare, ci o soluție comună sprijinită de partidele pro-europene.

Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu/FOTO: Colaj Facebook personal și Inquam photos/Octav Ganea
Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu/FOTO: Colaj Facebook personal și Inquam photos/Octav Ganea

„Guvernul Mureșan sau Guvernul Grindeanu? Cred că aceasta este o întrebare greșită. Am urmărit cu toții dinamica politică a acestei săptămâni. Luni a căzut formula guvernamentală Veștea. Marți, președintele Nicușor Dan a venit cu o cerință cât se poate de clară: partidele pro-europene să găsească o soluție comună de guvernare, agreată printr-un acord politic scris.

În locul unei formule comune, au apărut două propuneri concurente. Ieri, PSD a avansat varianta unui guvern condus de Sorin Grindeanu. Astăzi, PNL, USR și UDMR au răspuns cu varianta Siegfried Mureșan”, a afirmat rectorul SNSPA într-o postare pe Facebook.

Remus Pricopie consideră că dezbaterea „Grindeanu sau Mureșan” este greșită, susținând că Nicușor Dan nu caută să aleagă între două variante concurente de premier.

„A cerut exact contrariul: o soluție comună, susținută de partidele care declară că împărtășesc aceeași orientare democratică și pro-europeană.

Nicușor Dan încearcă să găsească o soluție în limitele atribuțiilor sale constituționale. Dar să nu uităm că responsabilitatea formării unei majorități parlamentare și a unui guvern funcțional aparține, în primul rând, partidelor politice. Ele trebuie să demonstreze că pot construi, nu doar că pot concura”

Rectorul SNSPA speră că înainte de întâlnirea de la ora 18:00, de la Cotroceni, „ca toți actorii politici să lase deoparte orgoliile și să-și aducă aminte care era, de fapt, «tema pentru acasă»”.

„Nu să stabilească cine câștigă confruntarea, ci cum găsesc împreună o formulă de colaborare. Exact asta le-a cerut Președintele României.”

Vineri, liderii PNL, USR si UDMR au confirmat susținerea pentru Siegfried Mureșan.

„PNL a încheiat cu câteva minute în urmă ședința Biroului Politic Național, în cadrul căreia a votat sprijinul pentru Siegfried Mureșan. (...) Siegfried Mureșan este un om atașat valorilor europene și am considerat că pentru următoarea perioadă reprezintă o soluție pentru România”, a declarat Ilie Bolojan, liderul PNL, vineri.

Siegfried Mureșan, prezent și el, a mulțumit pentru încrederea acordată.

Ulterior, social-democrații, care l-au propus ca premier pe Sorin Grindeanu, au acuzat partidele de dreapta că sabotează deliberat procesul de formare a noului Guvern.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, transmite PSD.

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