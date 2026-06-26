Elena Udrea susține că Siegfried Mureșan a ajuns pe lista PMP la recomandarea Elenei Băsescu și cu banii penalului „Pinalti”

Elena Udrea comentează numirea lui Siegfried Mureșan ca propunere de premier din partea PNL–USR–UDMR, afirmând că l-a plasat pe acesta pe lista PMP pentru europarlamentarele din 2014, la recomandarea Elenei Băsescu. Mai mult, această afirmă că, în spatele campaniei de la acea vreme, s-ar fi aflat Gheorghe Ștefan (Pinalti), fost edil de Piatra Neamț.

Fostul ministrul al Turismului, Elena Udrea, susține că Siegfried Mureșan a fost inclus pe lista partidului la acea vreme la recomandarea Elenei Băsescu și că în spatele campaniei electorale s-ar fi aflat, din punct de vedere al finanțării, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, cunoscut sub porecla „Pinalty”.

Udrea: „Îmi asum deciziile de atunci”

Într-o postare publicată pe Facebook, Elena Udrea afirmă că își menține punctul de vedere asupra deciziilor politice luate în perioada în care conducea PMP și că nu se dezice de persoanele promovate atunci.

„Susțin propunerea de prim ministru a aripii Bolojan din PNL USR și UDMR-Peter Magyar, Siegfried Mureșan! Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!”, a scris Elena Udrea, pe FB.

Recomandat de Elena Băsescu

Elena Udrea susține că includerea lui Siegfried Mureșan pe lista PMP pentru europarlamentarele din 2014 a fost decisă în urma unei recomandări venite din partea Elenei Băsescu, fiica lui Traian Băsescu.

Elena Udrea face referire și la finanțarea campaniei electorale din 2014, susținând că aceasta a fost sprijinită de Gheorghe Ștefan, fost primar al municipiului Piatra Neamț. Gheorghe Ștefan a fost condamnat în dosarul Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din România.

„Doar că nu e adevărat ca la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru ca l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ ci, pentru ca îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru ca ii finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty. Nu știam atunci că din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi”, a mai spus Udrea.

Alegerile europarlamentare din 2014 au avut loc la 25 mai, într-un moment în care PMP era un partid recent înființat, apărut după ruptura lui Traian Băsescu de Partidul Democrat Liberal (PDL).