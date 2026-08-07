 Cum influențează Rusia scumpirea carburanților din România. Doi experți în energie au explicat mecanismul | adevarul.ro
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Cum influențează Rusia scumpirea carburanților din România. Doi experți în energie au explicat mecanismul

Analize Adevărul
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România a înregistrat cea mai mare scumpire a motorinei din Europa în ultima săptămână, iar una dintre cauze ar fi că Rusia a devenit importator net de carburanți, au explicat doi experți în energie, pentru Adevărul.

masini intrand intr-o benzinarie pentru alimentare
Scumpirile la pompă pot fi cauzate și de intrarea pe piața de import a Rusiei. FOTO: Mediafax

În ultima săptămână, România a înregistrat cea mai mare scumpire a motorinei la pompă dintre toate țările europene monitorizate, cu un avans de 7,5%, potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Această creștere depășește nivelurile raportate în Croația (7,4%), Polonia (3,9%) și Bulgaria (2,3%). Specialiștii în energie invocă o cauză principală pentru acest fenomen: transformarea Rusiei dintr-un exportator într-un mare importator de carburanți, ca urmare a distrugerii unei părți semnificative din capacitatea sa de rafinare.

Unul dintre experții care au analizat această evoluție este Cosmin Păcuraru, potrivit căruia intrarea pe piață a rușilor, care achiziționează carburant prin intermediari, a generat o presiune ascendentă asupra prețurilor. Acesta a subliniat că proximitatea geografică a României față de Rusia face ca efectele acestei dinamici să fie resimțite în mod direct.

„Intrarea pe piață a rușilor, care cumpără carburant, prin proxy, a scumpit prețul. Deci asta e una dintre principalele cauze ale scumpirilor. Noi suntem în imediata vecinătate a lor, evident că suntem afectați. Rusia a devenit un mare cumpărător Distribuitorii care aduc carburant în țară se confruntă cu această mare creștere de pe piața de carburant. Rușilor le trebuie carburant pentru că peste o treime din rafinării nu mai sunt funcționale, fiind bombardate de ucraineni”, a declarat Cosmin Păcuraru, pentru Adevărul.

Teoria este susținută și de Eugenia Gusilov, expertă în energie, care a oferit detalii suplimentare cu privire la amploarea fenomenului. 

„Da, într-adevăr, estimările arată că între 30 și 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei a fost distrusă, iar acesta poate fi un motiv pentru care și noi plătim un preț mai mare la combustibil. În prezent, Rusia, care înainte vindea și exporta motorină, nu mai este în măsură să facă acest lucru, ci chiar este nevoită să cumpere, apelând mai întâi la țări prietene, precum Kazahstan, iar acum și la Maroc, iar din India se așteaptă să sosească motorină. Aceasta înseamnă că Rusia a devenit concurentă cu noi pentru aceleași cantități de motorină, iar atunci când noi intrăm pe piață pentru a cumpăra, aceiași furnizori pot fi solicitați și de ruși, care au nevoie de motorină și benzină pentru propriul lor consum”, a transmis Eugenia Gusilov, pentru Adevărul.

Poziția geografică și specificul pieței regionale, factori agravanți pentru România

Eugenia Gusilov a explicat de ce România a înregistrat un salt al prețurilor atât de mare comparativ cu alte țări din regiune. Potrivit acesteia, România este situată în bazinul Mării Negre, ceea ce o face vulnerabilă în fața concurenței rusești pentru combustibilul achiziționat de la furnizori precum Turcia, iar în cazul în care această rută nu este disponibilă, Rusia s-ar putea îndrepta către statele din nordul Africii.

„Nu este vorba despre o competiție directă între ruși și polonezi. Este posibil ca polonezii să aducă țiței din Norvegia și să îl rafineze în propriile rafinării, însă România se află în bazinul Mării Negre. Prin urmare, dacă noi cumpărăm motorină de la turci, este foarte probabil ca rușii să încerce să își consolideze relațiile cu autoritățile de la Ankara și să îi solicite președintelui Erdogan să le vândă și lor motorină. În cazul în care nu vor obține acest lucru de la Turcia, atunci se vor îndrepta către țările din nordul Africii”, a transmis specialista.

Consiliul Concurenței a declanșat verificări la benzinării după scumpirea motorinei

În ceea ce privește diferența semnificativă între scumpirile din România și cele din Bulgaria, Eugenia Gusilov a oferit o explicație detaliată, punctând trei aspecte distincte:

„Diferența dintre România și Bulgaria este că Bulgaria are rafinăria Lukoil de la Burgas încă funcțională, pe când rafinăria Lukoil de la Ploiești este închisă din luna noiembrie. În plus, Bulgaria aplică o acciză apropiată de nivelul minim european, în timp ce în România aceasta este dublă. Pe lângă aceste aspecte, există și problema concurenței pe piața internațională a motorinei, deoarece România trebuie să cumpere combustibil de pe piață, intrând astfel în competiție cu Rusia. Un semn clar al acestei situații este că, în prezent, în stațiile Lukoil din România se găsește cea mai scumpă motorină, pentru că aceasta trebuie importată din străinătate. Înainte, când rafinăria de la Ploiești funcționa, situația era invers, stațiile Lukoil aveau cel mai ieftin combustibil din România”.

Consiliul Concurenței analizează creșterile recente ale prețurilor

Consiliul Concurenței desfășoară o monitorizare permanentă a pieței carburanților, solicitând informații suplimentare direct de la companii, dincolo de datele transmise periodic pentru Monitorul Prețurilor, și analizând contextul european. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat marți, pentru Agerpres, că autoritatea așteaptă datele aferente ultimei săptămâni, perioadă în care s-au semnalat creșteri mai accentuate ale prețurilor la pompă, urmând ca acestea să fie analizate, iar concluziile să fie făcute publice. Acesta a amintit că a fost introdus un nou mecanism de plafonare a adaosului comercial, promulgat de președinte.

Referitor la posibilele cauze ale scumpirilor recente, Bogdan Chirițoiu a formulat două ipoteze. Pe de o parte, a menționat perturbările din zona Mării Negre în aprovizionarea cu petrol, pe fondul războiului din Ucraina. Pe de altă parte, nu a exclus posibilitatea ca unii operatori să fi profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adaosului comercial. În acest sens, el a subliniat că, pe durata aplicării mecanismului, autoritățile dispun de instrumente clare pentru verificarea respectării prevederilor legale și pentru sancționarea eventualelor încălcări. Declarația integrală a acestuia este următoarea:

„Este posibil ca aceste creșteri să fie determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre în aprovizionarea cu petrol, pe fondul războiului din Ucraina. Totodată, nu excludem posibilitatea ca unii operatori să fi profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adaosului comercial. După cum ştiţi, pe durata aplicării acestui mecanism, autorităţile dispun de instrumente clare pentru verificarea respectării prevederilor legale şi pentru sancţionarea eventualelor încălcări”, a explicat șeful instituției.

Consiliul Concurenței, despre prețurile mari ale motorinei: Pot fi determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre

Chirițoiu a oferit și o evaluare a perioadei aprilie – iunie, când adaosul comercial la carburanți a fost plafonat. În acea perioadă, prețurile fără taxe din România s-au situat cu 10 până la 15 procente sub nivelurile din alte state ale Uniunii Europene, deși în mod obișnuit diferența față de media europeană este de doar 2 până la 5 procente. Această discrepanță semnificativă indică, potrivit oficialului, că măsura adoptată de autorități a produs efecte în beneficiul consumatorilor români. De asemenea, datele recente analizate de instituție arată că, și după eliminarea plafonării, prețurile carburanților din România s-au menținut sub nivelurile înregistrate în alte state europene.

„Monitorizăm permanent piaţa carburanților şi solicităm informaţii direct de la companii, suplimentar faţă de datele transmise periodic pentru Monitorul Preţurilor şi, în acelaşi timp, analizăm informaţiile în context european. (…) Aşteptăm datele aferente ultimei săptămâni, perioadă în care au fost observate creşteri mai accentuate ale preţurilor la pompă. Le vom analiza şi vom prezenta public concluziile. Între timp, a fost introdus un nou mecanism de plafonare a adaosului comercial pe piaţa carburanţilor, care a fost promulgat de preşedintele ţării”, a mai transmis Chirițoiu.

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