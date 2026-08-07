„Taxa de turist” sau prețul normal al vacanței? „Nu vă obligă nimeni să cumpărați. Prețurile astea există pentru că cineva le plătește”

Fotografii cu meniurile unor restaurante din Brașov și Bran au stârnit o amplă dezbatere pe Reddit, după ce internauții au comparat prețurile din cele două destinații turistice cu cele din Italia, Spania sau alte țări europene. Pentru unii, tarifele sunt exagerate și transformă vacanțele din România într-un lux, în timp ce alții susțin că restaurantele cer atât cât sunt dispuși clienții să plătească.

Totul a pornit de la o postare publicată în comunitatea r/romaniacrazy, în care un utilizator a distribuit fotografii cu meniurile unor restaurante din Brașov și Bran. Cele mai multe comentarii au vizat prețurile practicate în cele două destinații turistice.

„Taxă de fraier. Stai să vezi ce chirii sunt în Brașov raportat la salariu” a scris un participant la discuție.

Altcineva a reacționat după ce a văzut prețul unei porții de piept de pui. „Nu mai spunem «pită cu slănină», spunem «carpaccio cu slănină»... Piept de pui pe grătar: 200 g = 50 de lei... Păi un kilogram de pui ajunge la 250 de lei. Ce adaosuri...”, a comentat acesta.

Un alt utilizator s-a declarat revoltat de prețul unei porții de carne. „51 de lei niște pulpe de pui dezosate? Să le stea în gât la prețul ăsta. Oricum pot să fac pariu că nu îți dau 200 de grame. Că doar nu se duce clientul cu cântarul și le cântărește”, a scris el.

Discuția a mers apoi și spre alte preparate. „Eu mor când văd la restaurante ciorbe de 30-35 de lei, iar apoi îți mai cer încă 15 lei pe o felie de pâine, o lingură de smântână și un ardei iute, ceea ce pentru patron reprezintă un cost de maximum doi lei”, a comentat cineva.

Un alt participant a spus că a renunțat aproape complet să mai comande ciorbă în oraș.

„O ciorbă ajunge la 40 de lei cu pâine și ardei iute. Lângă restaurant găsesc un meniu complet cu burger, cartofi și suc la același preț. Aș fi preferat oricând o ciorbă, dar nu poți să-mi spui că un castron de ciorbă valorează cât o farfurie plină cu burger și cartofi”, a explicat acesta.

Pentru mulți dintre cei care au comentat, problema nu este doar valoarea notei de plată, ci faptul că prețurile din unele destinații turistice din România au ajuns să fie comparate cu cele din vestul Europei.

Comparațiile cu Italia și Spania au împărțit internetul

Mulți dintre cei care au comentat au spus că, în ultimii ani, au ajuns să plătească mai puțin în restaurante din Italia, Spania sau Austria decât în unele stațiuni turistice din România.

„În Dolomiți erau prețuri mult mai decente la un restaurant aflat la 2.235 de metri altitudine, unde se urca doar cu telescaunul”, a povestit cineva.

Un alt participant la discuție a confirmat. „Am făcut Sellaronda de vreo trei ori în ultimii patru ani. Prețurile sunt mai ok decât în România în majoritatea locațiilor”, a scris acesta.

Au existat și comparații cu Spania. „Acum două luni am mâncat în centrul Madridului cu mai puțini bani decât aș fi plătit la noi într-o zonă turistică”, a susținut un utilizator.

Alții au atras însă atenția că astfel de comparații trebuie făcute cu prudență și că în orice țară există restaurante foarte scumpe și restaurante accesibile. „Nu vă mai plângeți că este mai ieftin în Vest decât în România. Depinde unde mănânci și ce alegi”, a comentat cineva.

„Nu vă obligă nimeni să mâncați acolo”

Nu toți participanții la discuție au considerat că restaurantele sunt de vină.

„Nu vă obligă nimeni să cumpărați. Prețurile astea există pentru că cineva le plătește”, a scris un alt user.

Altcineva a fost de aceeași părere și a susținut că piața reglează singură astfel de situații.

„Dacă nu ar avea clienți, ar fi obligați să reducă prețurile. Atât timp cât mesele sunt ocupate, înseamnă că modelul funcționează”, a comentat acesta.

În schimb, alți participanți au spus că turiștii ajung de multe ori în astfel de restaurante fără să știe dinainte cât vor plăti.

„Mulți intră pentru că sunt în zonă, le este foame sau nu au alternative. Abia după ce văd nota de plată își dau seama cât au cheltuit”, a scris cineva.

Există și restaurante accesibile

Discuția nu s-a rezumat doar la critici. Mai mulți utilizatori au recomandat restaurante din Brașov unde spun că au mâncat bine la prețuri considerate corecte și au atras atenția că nu toate localurile din oraș practică aceleași tarife.

Alții au explicat că problema apare mai ales în restaurantele amplasate în cele mai aglomerate zone turistice, unde fluxul constant de vizitatori le permite proprietarilor să practice prețuri mai ridicate.