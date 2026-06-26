search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan pleacă din nou în Polonia. Discuții despre securitatea regională și războiul din Ucraina la reuniunea liderilor din Europa de Est

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele României, Nicușor Dan, pleacă din nou în Polonia, de data aceasta la Jurata, în Polonia, la o reuniune găzduită de președintele polonez Karol Nawrocki, alături de liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Joi, șeful statului a participat la Summit-ul Flancului Estic, organizat în aceeași țară.

președintele României, Nicușor Dan, la o conferniță în fața microfonului
Nicușor Dan pleacă din nou în Polonia. FOTO: Presidency.ro

La eveniment vor mai fi prezenți președintele Republicii Estonia, Alar Karis, președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs, și președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea va avea ca temă centrală analiza principalelor provocări de securitate din regiune, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, al instabilității din Orientul Mijlociu și al transformărilor geopolitice la nivel global.

De asemenea, liderii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene și despre necesitatea adaptării politicilor europene la noile realități internaționale, cu accent pe competitivitate, dezvoltare și consolidarea securității statelor membre.

Accent pe Flancul Estic și securitatea europeană

În cadrul reuniunii, șeful statului român va sublinia importanța unității Uniunii Europene în fața provocărilor actuale și va reafirma angajamentul României față de coeziunea în cadrul NATO și UE.

Totodată, Nicușor Dan va evidenția necesitatea întăririi descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO, atât prin consolidarea capacităților militare, cât și prin combaterea amenințărilor hibride și cibernetice. În acest context, vor fi menționate și investițiile în infrastructura cu dublă utilizare și securitatea energetică.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 25 iunie, la summitul Flancului Estic desfășurat la Gdansk, în Polonia, unde liderii europeni au discutat consolidarea securității și apărării pe flancul estic al Uniunii Europene. În intervenția sa, șeful statului a prezentat direcțiile strategice ale României în domeniul apărării și securității, inclusiv dezvoltarea capacităților de apărare. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
digi24.ro
image
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gheorghe Ștefan “Pinalty”, în exclusivitate pentru Gândul: “am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”. Ce dezvăluie Elena Udrea, președintele PMP, la momentul candidaturii lui Siegfried Mureșan la europarlamentare, despre banii de campanie. Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investiție uriașă într-un oraș mare din România. Cei mai bogați patroni din fotbal, lovitură de grație pentru un ”rival”
fanatik.ro
image
Continuă debandada politică: coaliția PNL-USR-UDMR îl propune premier pe Siegfried Mureșan. Calcule, culise și opțiunile lui Nicușor Dan
libertatea.ro
image
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
digisport.ro
image
Acuzații grave într-un dosar de furt de două milioane de euro. Cine este milionarul italian rămas fără bunuri de lux
click.ro
image
Țara care renunță la ora de vară. Decizia a fost luată după mai multe petiții ale cetățenilor, una dintre ele a ajuns virală
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cine este italianul din Corbeanca, lăsat fără 2 mil.€ de fosta iubită. Tânăra a vrut să se răzbune
observatornews.ro
image
AMENDĂ de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026
cancan.ro
image
2 schimbări la pensie. Crește vârsta de pensionare și stagiul de cotizare la femei. Cum le afectează?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
playtech.ro
image
Adrian Mutu, la un pas de a prelua o națională de top. „7 jucători din Anglia și 5 din Franța!”
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Real Madrid l-a vândut definitiv, la 24 de ore după ce l-a cumpărat!
digisport.ro
image
Horoscop 27 iunie. Racii găsesc rezolvarea la o veche problemă, Scorpionii află un adevăr
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila Andreei Mantea. Este decorată cu mult bun gust. În dormitor, vedeta are tapet decorativ și un pat cu baldachin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV VIDEO Scandal în Sectorul 1 privind salubrizarea: Angajați Romprest, blocați într-un autobuz și presați să semneze cu Blue Planet, noul operator
mediaflux.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru ca să apară în serialul-documentar „Cămătarii”: „Am filmat aproape 100 de zile”
click.ro
image
Lidia Buble, imagini spectaculoase din vacanță în Grecia. Apariția seducătoare care a atras atenția fanilor: „Rar mi-a dat să văd așa ceva…”
click.ro
image
Fiica cea mare a Anamariei Prodan a făcut senzație în costum de baie. Rebecca a fugit în vacanță cu iubitul ei
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
image
Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru ca să apară în serialul-documentar „Cămătarii”: „Am filmat aproape 100 de zile”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, legături strânse cu fosta soție a unui miliardar tech faimos, implicat în scandalul Epstein. A vizitat-o acum câteva zile la Palatul Windsor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme