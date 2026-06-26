Nicușor Dan pleacă din nou în Polonia. Discuții despre securitatea regională și războiul din Ucraina la reuniunea liderilor din Europa de Est

Președintele României, Nicușor Dan, pleacă din nou în Polonia, de data aceasta la Jurata, în Polonia, la o reuniune găzduită de președintele polonez Karol Nawrocki, alături de liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Joi, șeful statului a participat la Summit-ul Flancului Estic, organizat în aceeași țară.

La eveniment vor mai fi prezenți președintele Republicii Estonia, Alar Karis, președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs, și președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea va avea ca temă centrală analiza principalelor provocări de securitate din regiune, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, al instabilității din Orientul Mijlociu și al transformărilor geopolitice la nivel global.

De asemenea, liderii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene și despre necesitatea adaptării politicilor europene la noile realități internaționale, cu accent pe competitivitate, dezvoltare și consolidarea securității statelor membre.

Accent pe Flancul Estic și securitatea europeană

În cadrul reuniunii, șeful statului român va sublinia importanța unității Uniunii Europene în fața provocărilor actuale și va reafirma angajamentul României față de coeziunea în cadrul NATO și UE.

Totodată, Nicușor Dan va evidenția necesitatea întăririi descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO, atât prin consolidarea capacităților militare, cât și prin combaterea amenințărilor hibride și cibernetice. În acest context, vor fi menționate și investițiile în infrastructura cu dublă utilizare și securitatea energetică.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 25 iunie, la summitul Flancului Estic desfășurat la Gdansk, în Polonia, unde liderii europeni au discutat consolidarea securității și apărării pe flancul estic al Uniunii Europene. În intervenția sa, șeful statului a prezentat direcțiile strategice ale României în domeniul apărării și securității, inclusiv dezvoltarea capacităților de apărare.