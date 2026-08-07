Noua țintă a lui Trump: „turismul pentru naștere”. Președintele american a semnat noi ordine executive pentru limitarea cetățeniei, în ciuda deciziei Curții Supreme

Președintele american Donald Trump a semnat joi două noi ordine executive prin care încearcă să restrângă acordarea cetățeniei americane prin naștere, relansând una dintre principalele sale teme din politica de imigrație, în pofida unei decizii recente a Curții Supreme a SUA care a declarat neconstituțională o măsură similară.

Noile ordine vizează în special fenomenul denumit de administrația Trump „turism pentru naștere”, prin care femei însărcinate din alte țări călătoresc în Statele Unite pentru a da naștere unor copii care dobândesc automat cetățenia americană, relatează Reuters, citată de News.ro.

Casa Albă susține că noile directive sunt formulate diferit față de ordinul executiv blocat anterior de Curtea Supremă și că se aplică unor categorii de persoane care, în opinia administrației, nu intră sub incidența protecției constituționale privind cetățenia prin naștere.

„Această practică a turismului pentru naștere este, începând cu semnarea acestui ordin, interzisă”, a declarat Stephen Miller, consilier al președintelui, în timpul ceremoniei de semnare de la Casa Albă. Potrivit acestuia, autoritățile americane nu vor mai acorda vize persoanelor care urmăresc obținerea cetățeniei pentru copii prin această metodă.

Noi restricții pentru anumite categorii de persoane

Pe lângă combaterea „turismului pentru naștere”, ordinele executive limitează și drepturile la cetățenie ale copiilor născuți în Statele Unite din părinți aflați în misiuni oficiale pentru guverne străine, precum și ale copiilor unor persoane încadrate juridic drept „străini inamici”.

Măsurile ar putea fi extinse și asupra teritoriilor americane, dacă Congresul va adopta o legislație care să elimine acordarea automată a cetățeniei în aceste jurisdicții.

Trump contestă interpretarea actuală a Constituției

Donald Trump a criticat din nou decizia Curții Supreme din 30 iunie, când judecătorii au respins încercarea sa anterioară de a limita cetățenia prin naștere.

„Am avut o decizie foarte nefericită la Curtea Supremă”, a declarat liderul de la Casa Albă, susținând că actuala interpretare a Amendamentului 14 permite abuzuri ale sistemului de imigrație.

Cetățenia prin naștere este garantată de „Clauza cetățeniei” din Amendamentul 14 al Constituției SUA, care prevede că „toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și supuse jurisdicției acestora sunt cetățeni ai Statelor Unite”.

În hotărârea sa, Curtea Supremă a reafirmat că această prevedere protejează persoanele născute pe teritoriul american, cu excepții limitate, precum copiii diplomaților străini.

Noi bătălii în instanță, așteptate

Experții juridici se așteaptă ca ordinele executive semnate de Trump să fie contestate rapid în instanță. Reuters notează că măsurile nu modifică direct Constituția și nu pot anula interpretarea oferită de Curtea Supremă asupra Amendamentului 14.

Potrivit Centrului pentru Studii privind Imigrația, organizație favorabilă reducerii imigrației, între 20.000 și 25.000 de femei ar fi venit anual în SUA pentru a naște, în perioada 2016-2017. În 2025, în Statele Unite au fost înregistrate aproximativ 3,6 milioane de nașteri. (Sursa: Reuters).