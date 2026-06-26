PSD acuză PNL, USR și UDMR că blochează formarea Guvernului: „Aceasta nu este negociere. Este sabotaj și rea-voință”

Partidul Social Democrat critică în termeni duri propunerea PNL, USR și UDMR privind desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, acuzând partidele de dreapta că sabotează deliberat procesul de formare a noului Guvern.

Social-democrații susțin că anunțul privind susținerea unui premier comun, fără o majoritate parlamentară clară, reprezintă o încercare de a prelungi criza politică.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, transmite PSD.

În viziunea PSD, negocierile purtate în ultimele săptămâni ar fi fost marcate de schimbări repetate de poziție ale PNL, USR și UDMR, ceea ce ar fi blocat ajungerea la un acord politic stabil.

„Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existența unui scenariu premeditat al acestora de a menține România în criză politică”, se mai arată în comunicatul social-democraților.

PSD mai afirmă că a susținut în mod constant soluții pentru deblocarea situației, însă acestea ar fi fost respinse de partidele de dreapta.

Formațiunea mai acuză că în discuțiile privind formarea Executivului au fost introduse „condiții aberante”, precum rotativa guvernamentală sau principiul reciprocității, despre care susține că nu au fundament constituțional.

„De data aceasta, partidele de dreapta s-au opus deschiderii afișate de PSD, cu un nou șir nesfârșit de pretexte (...) Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj și rea-voință”, transmite PSD.

Social-democrații avertizează că blocajul politic ar putea avea efecte asupra economiei și credibilității internaționale a României, în contextul în care implementarea PNRR și evaluările agențiilor de rating sunt în derulare.

PSD îi somează pe liderii PNL, USR și UDMR să renunțe la blocaj și să permită formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline.

Liderii PNL, USR si UDMR, au făcut vineri, 26 iunie, declarații de presă după ședințele avute, în care au confirmat susținerea pentru Siegfried Mureșan.

„PNL a încheiat cu câteva minute în urmă ședința Biroului Politic Național, în cadrul căreia a votat sprijinul pentru Siegfried Mureșan. (...) Siegfried Mureșan este un om atașat valorilor europene și am considerat că pentru următoarea perioadă reprezintă o soluție pentru România”, a declarat Ilie Bolojan, liderul PNL, vineri.

„Și noi, la USR, am avut o ședință a BPN în care am votat susținerea acestei propuneri. (...) Considerăm că a fost un act de iresponsabilitate ca PSD să dea jos acest guvern și, de aceea, ne dorim ca și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem un guvern monocolor PSD, iar din acest motiv Siegfried Mureșan este o variantă rezonabilă, care poate debloca această criză, întrucât românii se așteaptă să avem un guvern plin”, a spus Dominic Fritz, președintele USR.