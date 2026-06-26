Siegfried Mureșan, varianta oficială de premier din partea PNL - USR - UDMR. Bolojan: „Reprezintă o soluție pentru România”

Liderii principalelor partide politice urmează să îi prezinte vineri președintelui Nicușor Dan o soluție pentru ieșirea din criza politică, în contextul negocierilor intense purtate în ultimele zile la Palatul Cotroceni și la Vila Lac.

UPDATE 11.55 Declarații după ședințele PNL, USR și UDMR

Liderii PNL, USR si UDMR, au făcut declarații de presă după ședințele avute, în care au confirmat susținerea pentru Siegfried Mureșan.

„PNL a încheiat cu câteva minute în urmă ședința Biroului Politic Național, în cadrul căreia a votat sprijinul pentru Siegfried Mureșan. (...) Siegfried Mureșan este un om atașat valorilor europene și am considerat că pentru următoarea perioadă reprezintă o soluție pentru România”, a declarat Ilie Bolojan, liderul PNL, vineri.

„Și noi, la USR, am avut o ședință a BPN în care am votat susținerea acestei propuneri. (...) Considerăm că a fost un act de iresponsabilitate ca PSD să dea jos acest guvern și, de aceea, ne dorim ca și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem un guvern monocolor PSD, iar din acest motiv Siegfried Mureșan este o variantă rezonabilă, care poate debloca această criză, întrucât românii se așteaptă să avem un guvern plin”, a spus Dominic Fritz, președintele USR.

„După aproximativ două luni de criză politică, se pare că astăzi venim cu o soluție viabilă”, a adăugat reprezentantul UDMR.

Siegfried Mureșan, prezent și el, a mulțumit pentru încrederea acordată.

Scenariul majoritar discutat este formarea unui guvern minoritar pro-occidental,

În acest moment, scenariul majoritar discutat este formarea unui guvern minoritar pro-occidental, însă rămâne deschisă întrebarea dacă acesta va fi construit în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. Divergențele dintre formațiuni persistă, în condițiile în care PSD refuză intrarea USR la guvernare, iar USR respinge varianta unui executiv fără social-democrați.

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Mizele negocierilor: majoritate și numele viitorului premier

Conducerea PNL s-a reunit în ședința Biroului Politic Național începând cu ora 10:00, urmând să voteze susținerea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Într-un comunicat de presa comun al PNL-USR-UDMR se precizează:

„PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României

PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan.

România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor.”

În plus, PNL dorește o rotativă la guvernare, Sorin Grindeanu urmând sa devină premier după o perioada de timp ce va fi stabilită prin negocieri ale partidelor.

Conducerea USR s-a reunit, de asemenea, în ședință de la ora 10:00.

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că „să lași PSD să guverneze singur ar fi o imensă greșeală”, în timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat ceea ce a numit „exhibiționismul moral” al unor partide și a susținut că „unele formațiuni nu au vrut nicio clipă să renunțe la funcții și privilegii”, transmițând totodată că guvernarea se poate face și fără USR.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este necesară găsirea rapidă a unei soluții de compromis, în condițiile în care „nu putem să închidem țara”.

Termen limită impus de președinte

Președintele Nicușor Dan a transmis partidelor că așteaptă vineri, 26 iunie, o formulă de majoritate și un acord politic clar, cu obiectivul de a avea un guvern instalat până marți, 30 iunie. Șeful statului a declarat anterior că este esențial ca partidele să își asume rapid responsabilitatea guvernării, în condițiile în care negocierile se prelungesc de mai multe săptămâni.

Deși varianta unui guvern minoritar pare să se contureze, liderii politici nu au reușit încă să depășească blocajele privind componența executivului și distribuirea portofoliilor.

În paralel, rămâne deschisă și discuția privind rolul AUR în noul context parlamentar, însă președintele a reiterat că formațiunea nu este considerată pro-occidentală, în contextul dezbaterilor privind viitoarea majoritate.