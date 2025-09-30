Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în alegeri: „Ne mai trebuie câteva luni. Când am imaginea completă voi ieși public”

Președintele Nicușor Dan a declarat, la Timișoara, că autoritățile române nu pot face public întregul dosar privind imixtiunea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024, subliniind că mai sunt necesare câteva luni pentru completarea investigațiilor.

„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv în România”, a explicat șeful statului, la finalul evenimentului „Timișoara Cities Summit 2025”,

Nicușor Dan a apreciat raportul Parchetului General, care a adus dovezi noi privind imixtiunea externă.

„Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general. Noi aveam pe componenta finanțare externă o probă – acel milion de euro de la Peșchir. Pe componenta de destabilizare aveam componenta pe gruparea Potra. Nu aveam până la raportul parchetului o dovadă că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Avem dovadă că au fost mai multe site-uri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia. Este un fapt dezvăluit de Parchetul General”, a declarat Nicușor Dan.

Totuși, președintele a subliniat că imaginea completă nu este încă conturată: „Nu avem în momentul de față imaginea completă. Probabil ne mai trebuie câteva luni. Când voi avea imaginea completă voi ieși public.”