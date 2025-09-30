Administrația Prezidențială dă înapoi la bugetul de stat 17,5 milioane de lei. Nicușor Dan: „Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț”

Administrația Prezidențială anunță o reducere substanțială a propriului buget pentru 2025, în contextul măsurilor de austeritate. Președintele Nicușor Dan a transmis că instituția va returna statului aproximativ 17,5 milioane de lei, echivalentul a 17% din creditele bugetare alocate.

„Am spus încă din luna iulie că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a bugetului, nu prin gesturi simbolice. Acum, acest angajament se concretizează. Este un pas necesar pentru a arăta că statul poate fi responsabil financiar”, a transmis Nicușor Dan, pe FB.

Șeful statului a subliniat că măsura nu are scop politic, ci reprezintă un act de responsabilitate: „Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț.”

Președintele a mai transmis că reducerea bugetară a fost rezultatul unei analize riguroase:

„Am analizat toate cheltuielile Administrației Prezidențiale și am identificat posibilități reale de economisire. Aceasta nu înseamnă diminuarea activității instituției, ci doar un management mai eficient al resurselor.”

În finalul mesajului, președintele Nicușor Dan a făcut un apel la responsabilitate colectivă: „Trebuie să mergem înainte cu un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni. Fiecare instituție, fiecare angajat al statului are un rol în acest efort comun.”

Decizia vine în contextul în care Guvernul Bolojan încearcă să echilibreze bugetul și să reducă deficitul public, în timp ce populația se confruntă cu creșteri de prețuri.