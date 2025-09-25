search
Joi, 25 Septembrie 2025
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor de anul trecut: „Toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seara, la Digi24, cu privire la anularea alegerilor prezidențiale, că „toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis”  Șeful statului a spus însă că apreciază curajul fostului președinte și al instituțiilor care au fost în CSAT pentru „o decizie extrem de neobișnuită”.

 „Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când CCR a luat decizia și președintele și instituțiile care au fost în CSAT au avut curajul să ia o decizie extrem de neobișnuită. Acela a fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte curajoasă pe care trebuie să o salutăm acum”, a declarat președintele.

Despre interferențele Rusiei în alegeri: „Avem o dovadă și vor fi multe altele”

Președintele a subliniat că există dovezi a interferențelor Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut.

„Suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid, în primul rând, și avem foarte multe dovezi externe, adică avem rapoarte ale serviciile de informații din Spania, Franța, Marea Britanie, rapoarte ale UE care spun că avem de a face cu atacuri hibride. Parchetul spune 3 lucruri. Unul e acest proces de dezinformare sistematică care dovedește legătura cu Rusia, a doua e finanțarea efectivă, unde avem 1 milion euro, e de 5-6 luni Bogdan Peșchir, și al treilea lucru încercarea de destabilizare. Domnul Potra înțeleg că a încercat aceleași lucruri în țări africane.

La momentul acela, când am avut informațiile, cumva am fost sceptic - ce ar putea să facă 10 oameni cu câteva cuțite și 3 grenade? Dar de fapt nu erau 5-6, erau vreo 70 și erau oameni care cumva se instruiseră să facă o chestiune din asta într-o adunare publică. De exemplu, să forțeze intrarea într-o adunare publică. Sunt trei chestiuni distincte, susținătorii lui Călin Georgescu care sunt oameni de bună credință spun că nu a fost o influență a Rusiei în alegeri. Acum în sfârșit avem o dovadă și vor fi multe altele”, a spus președintele.

Nicușor Dan spune că toată lumea a greșit. FOTO AFP
„Mai am niște elemente care încă nu au fost făcute publice”

 Președintele a fost întrebat dacă va cere desecretizarea tuturor informațiilor din CSAT din 6 decembrie 2024. 

„La momentul potrivit. Am intuiția. Mai am niște elemente care încă nu au fost făcute publice, dar am intuiția unei imagini de ansamblu și din nou amintesc de raportul acela al Marii Britanii. În câteva luni o să avem probe suplimentare. Desecretizarea la momentul oportun. Ce s-a discutat în 6 decembrie a fost un moment dintr-o imagine de ansamblu. Atunci s-a vorbit de influența unui actor statal. Și părea la momentul acela, actor statal că e ceva care cade din cer. Acum avem TikTok care spune clar a fost influența unui actor statal. O rețea chineză care spune că e vorba de un actor statal care nu poate fi nimeni altul decât Rusia”, a răspuns președintele la Digi 24.

