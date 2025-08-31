search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române la Chișinău: ,,Ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra această limbă”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, a participat la deschiderea evenimentului „Marea Dictare Națională”. Liderul de la Cotroceni a subliniat că moldovenii au dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra limba română.

Nicușor Dan și Maia Sandu au participat la deschiderea ,,Marii Dictări Naționale”. FOTO: Facebook
Nicușor Dan și Maia Sandu au participat la deschiderea ,,Marii Dictări Naționale”. FOTO: Facebook

,,Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici”, așa și-a început discursul Nicușor Dan, mulțumind președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru că i-a lansat invitația. 

Liderul de la Cotroceni a făcut glume. 

,,Știți că, începând din 2011, această zi este celebrată și în România, Ziua Limbii Române, în mod oficial. Și poate nu ar fi rău să copiem și Marea Dictare Națională. Am putea să începem cu clasa politică de exemplu”, a adăugat oficialul român. 

,,Sunteți un exemplu pentru Europa”

Ulterior, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că cetățenii moldoveni oferă un exemplu lumii întregi prin lupta pentru păstrarea limbii române, precum și prin rezistența de care dau dovadă în fața presiunilor la care sunt supuși, făcând referire la Moscova.

,,Revenind serioși, vă mărturisesc că sunt foarte emoționant pentru că așa cum spunea doamna președinte, tot timpul am considerat limba română un dat: m-am născut, am vorbit limba română, am făcut școala în limba română și dumneavoastră în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă și această identitate. Și acum, din nou, sunteți un exemplu pentru Europa și lumea întreagă datorită modului în care încercați să apărați democrația în fața presiunilor care vin din aceeași parte. Și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană. Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți. Din partea României, din partea mea personală, toată prietenia și deschiderea de a construi aceste legături”, a adăugat Nicușor Dan. 

Președintele României le-a urat succes participanților la concursul de testare a cunoștințelor în limba română, cunoscut sub denumirea „Marea Dictare Națională”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova. Evenimentul a ajuns la a treia ediție.

,,Mult succes, participanților!”, a conchis Nicușor Dan. 

Iar președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că numărul participanților la „Marea Dictare Națională” din 2025 a crescut semnificativ față de prima ediție organizată în 2023.

Citește și: Mesaj clar de la Chișinău: Franța și Germania susțin Moldova. România, mare absentă. Profesorul decorat de Franța: „Situația e cumva dificilă”

,,Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că numărul participanților crește de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne unește și ne inspiră.Domnule Președinte, prezența Dumneavoastră aici, la Chișinău, este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre”, a spus lidera de la Chișinău.

,,Cuvântul este o mare putere”

Dar Maia Sandu a subliniat că ,,limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată și cinstită în fiecare zi – atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile și bogăția vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie și o transmitem generațiilor viitoare. Limba română este legătura noastră cu trecutul – cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea – dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine. Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când, doar pentru că rosteai numele limbii române, riscai să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber - și trebuie să apărăm și să prețuim acest drept fundamental pentru noi și pentru generațiile viitoare.Mai mult, limba română nu este doar limbă oficială a Uniunii Europene, ci este răspândită pe întreg continentul și dincolo de el. Nu mai este ceva neobișnuit să o auzim pe străzile din Roma, Paris sau Londra, în piețele din Berlin și Madrid, dar și peste Ocean – în Statele Unite, Canada ori chiar în îndepărtata Australie. Este un motiv de bucurie și mândrie deopotrivă. Oriunde mergem, limba română rămâne busola identității noastre și legătura vie cu rădăcinile. Mă bucur totodată că în ultimii ani au fost create condiții tot mai bune pentru ca cetățenii ce aparțin minorităților etnice din Republica Moldova să poată învăța limba română. Este un pas important, pentru că limba română ne poate apropia unii de alții, indiferent de comunitatea din care provenim. Ea are puterea de a ne uni și de a ne ajuta să construim, împreună, o societate mai solidară și mai puternică”.

În data de 31 august, președintele Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române. Este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în țara vecină de la preluarea mandatului, după cea oficială din 10 iunie și cea privată din 8 august, atunci când a fost însoțit de partenera sa și de cei doi copii ai lor.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din administrația publică. Nemulțumiri în PSD și UDMR
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
stirileprotv.ro
image
ANM a emis avertizări de tip COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni în jumătate din România!/Când se încălzește din nou
gandul.ro
image
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
mediafax.ro
image
Cum arată, de fapt, soacra lui Adrian Mutu. Mama soției sale, Sandra, are o siluetă de invidiat
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
playtech.ro
image
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de protecție! Stenograme incendiare: „Infidelități și foarte mult alcool” / „S-a legat cu punga la cap să se sugrume”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York! Ce i-au furat din camera de hotel și apelul făcut de româncă
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Explozie puternică la un bâlci din Oltenița. O terasă a fost cuprinsă de flăcări
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Patru zodii care au cel mai mult noroc la bani în luna septembrie
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
Tânărul român care a dat lovitura în agricultură. S-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?