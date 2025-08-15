Ministrul Sănătății, mesaj de Ziua Marinei Române. „Prin munca lor fac ca apele noastre să fie mai sigure”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj special, vineri, cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române.

"15 august este o zi în care România privește cu recunoștință către mare și către oamenii care, zi de zi, o înfruntă cu curaj. Este Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor, și Ziua Marinei – moment în care onorăm sacrificiul, disciplina și devotamentul celor care servesc sub drapelul tricolor", a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat: "Astăzi am avut onoarea să fiu alături de marinarii militari și civili ai României. Oameni care, prin munca lor, fac ca apele noastre să fie mai sigure, iar frontiera maritimă a țării să fie apărată cu onoare și profesionalism. Nu vorbim doar despre o meserie, ci despre un jurământ pentru țară, despre o chemare pe care nu oricine o poate răspunde."

"Ca ministru al sănătății, știu cât de important este ca fiecare român să se simtă protejat – pe uscat, în aer sau pe mare. Transmit tot respectul și recunoștința mea acestor oameni care veghează necontenit, indiferent de vreme, indiferent de distanță", a mai scris ministrul.

El a transmis, totodată că "Marina Română și Forțele Navale sunt simboluri ale disciplinei, ale onoarei și ale mândriei naționale. Ei sunt cei care arată că România poate fi respectată și admirată nu doar pentru ceea ce are, ci pentru oamenii care o slujesc cu inima și cu mintea."

"Astăzi, dincolo de festivități și parade, trebuie să ne gândim la efortul lor zilnic. La nopțile petrecute în larg, la misiunile în condiții dificile, la curajul de a răspunde prezent de fiecare dată când țara are nevoie. La mulți ani Marinei Române și Forțelor Navale!", a adăugat Alexandru Rogobete.