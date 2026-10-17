 Nicușor Dan a vorbit cu Macron despre atacurile cu drone din Marea Neagră și candidatura României la Organizația internațională a Francofoniei | adevarul.ro
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Nicușor Dan a vorbit cu Macron despre atacurile cu drone din Marea Neagră și candidatura României la Organizația internațională a Francofoniei

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Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că a avut o întâlnire cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în cadrul căreia i-a transmis preocuparea României în legătură cu recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Șeful statului a descris drept „excelentă” întâlnirea cu Emmanuel Macron și a subliniat importanța relației dintre București și Paris în actualul context de securitate.

Dacian Ciolos, Nicușor Dan și Emannuel Macron
Dacian Ciolos, Nicușor Dan și Emannuel Macron Foto: X/Nicușor Dan

„Parteneriatul strategic dintre România și Franța rămâne un pilon al securității noastre comune. I-am transmis profunda îngrijorare a României cu privire la recentele atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru securitatea navigației în regiune”, se arată într-o postare pe X a președintelui Nicușor Dan.

Pe agenda întrevederii s-a aflat și candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. prin fostul premier Dacian Cioloș.

„Am continuat, de asemenea, discuțiile noastre privind candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei”, a transmis Nicușor Dan.

Cioloș are patru contracandidați

Dacian Cioloș are de înfruntat 4 candidați în competiția pentru conducerea Organizației internaționale a Francofoniei.

Dre Coumba Ba, din Mauritania, fost ministru, în prezent consilier prezidențial, Juliana Amato Lumumba, din Republica Democrată Congo, fostă jurnalistă, a trecut prin mai multe posturi ministeriale și Louise Mushi kiwabo, din Rwanda, actuala secretară generală a OIF, care își dorește un al treilea mandat.

 Decizia privind viitorul Secretar general al Francofoniei va fi luată la următorul Summit al Francofoniei (15-16 noiembrie 2026, Phnom Penh/Cambodgia), care va reuni șefii de stat și de guvern din cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline ale OIF.

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