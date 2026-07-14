Video Nicușor Dan și-a încheiat vizita la Paris și merge la Kiev pentru Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est: „România este un partener activ şi de încredere”

Președintele României, Nicușor Dan, și-a încheiat marți vizita oficială de două zile la Paris, unde a participat la reuniunea Coaliției de Voință și la evenimentele dedicate Zilei Naționale a Franței. Miercuri, șeful statului este așteptat la Kiev, unde va lua parte la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est.

La finalul vizitei în Franța, Nicușor Dan a transmis că România își reafirmă rolul de partener activ în consolidarea securității europene și în sprijinirea Ucrainei.

„Închei vizita de la Paris cu un mesaj clar: România este un partener activ şi de încredere în eforturile de consolidare a securităţii europene. Discuţiile din cadrul Coaliţiei de Voinţă au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina şi paşilor necesari pentru o pace justă şi durabilă”, a transmis președintele pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a menționat și participarea la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Naționale a Franței, alături de președintele francez Emmanuel Macron și de alți lideri europeni.

„Astăzi am celebrat, alături de preşedintele Emmanuel Macron şi de alţi lideri europeni, Ziua Naţională a Franţei, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România şi Franţa, unite de un parteneriat strategic şi de o prietenie construită de-a lungul timpului”, a mai transmis Nicușor Dan.

Urmează Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est

În cadrul vizitei de la Paris, președintele României a participat luni și marți la reuniunea Coaliției de Voință, dedicată coordonării sprijinului pentru Ucraina și discuțiilor privind viitoarea arhitectură de securitate europeană. Președintele României a fost însoțit la Paris de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Miercuri, Nicușor Dan va participa la Kiev la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, reuniune la care sunt așteptați lideri din regiune pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei și perspectivele de pace. „Participarea Președintelui României la acest Summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestui stat”, a transmis Administrația Prezidențială.

Lansat în 2023, Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est reunește liderii statelor din regiune pentru coordonarea sprijinului acordat Ucrainei și pentru identificarea unor soluții comune la provocările generate de război.



