 Nicușor Dan cere mai mult sprijin NATO pentru securitatea Mării Negre: „Trebuie să ne protejăm apele teritoriale” | adevarul.ro
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Nicușor Dan cere mai mult sprijin NATO pentru securitatea Mării Negre: „Trebuie să ne protejăm apele teritoriale”

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Președintele Nicușor Dan consideră că Marea Neagră nu va putea fi pe deplin sigură atât timp cât războiul din Ucraina continuă, cerând mai mult sprijin NATO, după ce mai multe nave comerciale au fost avariate de drone în apropierea coastelor României și Bulgariei.

Președintele Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan a participat vineri la summitul liderilor europeni, unde securitatea regională a devenit una dintre temele importante ale discuțiilor. Președintele s-a declarat încrezător că România va beneficia de sprijinul și de echipamentele necesare pentru a-și consolida apărarea în zona Mării Negre, 

„Sunt foarte optimist că vom avea sprijinul și capabilitățile necesare pentru a fi mai bine protejați, pentru că este o chestiune economică importantă pentru Ucraina și pentru întreaga regiune”, a declarat acesta, într-un interviu acordat Euronews

Șeful statului a amintit că România a început să se confrunte tot mai frecvent cu pătrunderea dronelor în spațiul său aerian în urmă cu aproximativ un an și jumătate. El a recunoscut că, la începutul acestor incidente, țara nu era suficient pregătită pentru a le gestiona.

În prezent, o provocare similară se conturează în Marea Neagră, unde navele comerciale au devenit tot mai vulnerabile. „Trebuie să ne protejăm apele teritoriale”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele României și-a exprimat încrederea că administrația americană va continua să contribuie la securitatea Mării Negre și la consolidarea poziției României în cadrul NATO.

„În ceea ce privește apărarea, cred că este un beneficiu reciproc, pentru că avem o poziție excelentă pentru proiectarea forței către alte părți ale lumii”, a afirmat Nicușor Dan.

Declarațiile vin în contextul în care administrația condusă de Donald Trump a discutat despre posibile reduceri ale efectivelor americane și despre reevaluarea dispunerii trupelor SUA în diferite regiuni.

La reuniunea de la Bruxelles, liderii europeni au abordat și sprijinul acordat Ucrainei, viitorul buget al Uniunii Europene și dezechilibrele comerciale în relația cu China. Totuși, incidentele recente din Marea Neagră au adus securitatea regională în prim-plan.

După summit, Nicușor Dan a declarat că Franța a promis „echipamentele necesare” și că partea franceză dorește să înțeleagă mai bine de ce are nevoie România pentru a-și proteja interesele în regiune.

„Apar mereu noi provocări, dar, din fericire, România are aliați”, a spus președintele.

În cadrul summitului de la Bruxelles, Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev au discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre întărirea apărării în zona Mării Negre. Bulgaria a solicitat avioane de luptă și sisteme antidronă.

„NATO va continua să lucreze îndeaproape cu aliații noștri din Marea Neagră, adaptându-și postura de descurajare și apărare ori de câte ori va fi nevoie”, a transmis Mark Rutte.

În zilele dinaintea summitului, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone. Săptămâna trecută, o navă s-a scufundat în urma unui atac, iar doi membri ai echipajului au murit. România și Bulgaria nu au confirmat cine se află în spatele acestor incidente, deși premierul bulgar a sugerat că Rusia ar putea beneficia de pe urma lor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, la rândul său, că Rusia testează reacția Europei prin astfel de incidente și prin încălcări ale spațiului aerian. „Nu este nevoie de un război terestru pentru ca o invazie să aibă loc”, a declarat acesta.

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