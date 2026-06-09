Dacian Cioloș și-a prezentat la Dakar candidatura pentru funcția de Secretar General al Francofoniei. Ministrul Irineu Darău, prezent la eveniment

La Dakar a avut loc lansarea candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de Secretar General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, cea mai înaltă poziţie instituţională în lumea francofonă.

Dacian Cioloș și-a prezentat luni, la Dakar, candidatura la funcția de Secretar general al Francofoniei, la Dakar, alături de Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și de Ciprian Mihali, reprezentant personal pentru Francofonie al președintelui României, Nicușor Dan.

Evenimentul a avut o puternică valoare simbolică, întrucât Senegalul ocupă un loc aparte în istoria, prezentul și viitorul comunității francofone.

”Francofonia trebuie să intre într-o nouă etapă de modernizare și să creeze oportunități. Propun o francofonie utilă cetățenilor. O francofonie care leagă educația, angajarea, investiția și inovația. O francofonie care însoțește dezvoltarea economică și umană a statelor membre și guvernelor sale. Și mai presus de toate, o francofonie care creează perspective concrete pentru tineri”, a transmis Dacian Cioloș.

La rândul său, Irineu Darău a arătat că, pentru România, Francofonia nu este doar despre limbă şi cultură, ci este şi despre încredere, cooperare şi acces la o comunitate globală care reuneşte peste 90 de state şi guverne şi înseamnă acces la o reţea de colaborare economică, academică şi instituţională.

"Pentru România, Francofonia nu este doar despre limbă și cultură. Este și despre încredere, cooperare și acces la o comunitate globală care reunește peste 90 de state și guverne. Înseamnă acces la o rețea de colaborare economică, academică și instituțională. Mai înseamnă oportunități reale de parteneriate și piețe noi pentru companiile românești, respectiv oportunități concrete pentru tineri", a scris Irineu Darău pe Facebook.