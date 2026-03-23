Nicuşor Dan îl propune pe fostul premier Dacian Cioloş pentru conducerea unei organizații internaționale

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni, 23 martie, că România îl susţine pe fostul premier Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Anunţul a fost făcut de preşedintele Nicuşor Dan la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei.

O candidatură „constructivă”

Șeful statului a subliniat că este o candidatură „constructivă”, orientată spre viitor şi are vocaţia de a reuni.

Preşedintele Nicușor Dan a precizat pentru ţara noastră, francofonia este „o alegere asumată de mult timp” şi este „o adevărată plusvaloare care se reflectă şi din punct de vedere economic”.

Mai mult, Nicuşor Dan a reiterat că România este „unul dintre principalii susţinători ai francofoniei instituţionale”.