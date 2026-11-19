Fostul președinte al PNL Theodor Stolojan îi sfătuiește pe liberali să nu depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu și să nu subestimeze nici actualul Executiv, nici PSD. Într-un interviu, Stolojan a spus că o astfel de inițiativă ar fi iresponsabilă, în condițiile în care România trebuie să pregătească noul program financiar european pentru perioada 2028-2034. El a apreciat activitatea unor membri ai Guvernului, inclusiv pe cea a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și a vicepremierului Marian Neacșu.

Fostul președinte al PNL Theodor Stolojan. Foto: Facebook

Stolojan a dezvăluit că, la ultima ședință a Biroului Politic Permanent al PNL, le-a cerut colegilor săi să nu subestimeze actualul Guvern și nici PSD, care deține cele mai multe ministere în Executiv.

„La ultima ședință de Birou Politic Permanent al Partidului Național Liberal, eu, ca fost președinte, i-am rugat pe colegii mei să nu subestimeze activitatea acestui Guvern sau PSD-ul, care deține cele mai multe ministere sau câte deține, 10 ministere sau câte deține din acest Guvern”, a declarat fostul lider liberal, pentru publicația Cotidianul.

Acesta consideră că ideea unei moțiuni de cenzură susținute de PNL, USR și AUR este una proastă și spune că liberalii nu au motive, în acest moment, să încalce angajamentul de a nu încerca să răstoarne Guvernul în primele șase luni.

„Ideea că putem face o moțiune de cenzură pe care s-o susțină bineînțeles și AUR-ul, că fără el nu cred că avem voturile noi, și USR-ul este o idee proastă. De ce? Pentru că până la sfârșitul anului viitor, 2027… Deci în primul rând noi ne-am angajat că șase luni de zile nu încercăm nicio moțiune de cenzură. Iar eu nu am absolut niciun argument acum să cred că Guvernul o va lua razna în așa fel încât să ne determine pe noi să încălcăm acest angajament”, a explicat Stolojan.

De ce consideră Stolojan că Guvernul trebuie să rămână în funcție

Fostul premier a avertizat că o eventuală schimbare a Guvernului în primăvara anului viitor ar putea afecta pregătirea viitorului program financiar european, pentru perioada 2028-2034. Potrivit acestuia, noul mecanism va presupune reforme și îndeplinirea unor jaloane, după modelul PNRR.

„Până la sfârșitul anului 2027 acest Guvern al României trebuie să prezinte Comisiei Europene gândirea sa cu privire la noul program financiar 2028–2034, unde se schimbă foarte multe lucruri. În sensul că va fi ca un fel de PNRR. Nu mai va fi ca până acuma: îți dau banii și faci tu plăți la hectar fără să te mai întrebe nimeni nimic, ci va fi de genul PNRR-ului, adică reforme, jaloane, le îndeplinești, vin banii”, a afirmat el.

„Cine va face acest lucru dacă noi dărâmăm un guvern undeva, să zicem, prin martie anul viitor? Cine va lucra? Ați văzut cât durează fie să faci un nou guvern sau să faci alegeri anticipate. Nu-i de joacă”, a adăugat Stolojan.

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În opinia sa, Guvernul va funcționa până la capăt, chiar dacă pot apărea situații neprevăzute. El a mai spus că liberalii și USR nu ar trebui să pornească de la ideea că doar partidele lor au soluții pentru guvernare.

Ce spune despre premierul Luca Niculescu și Marian Neacșu

Întrebat despre atribuțiile primite de vicepremierul Marian Neacșu, care coordonează 15 ministere, și despre impresia că acesta ar fi adevăratul premier, Stolojan a respins această interpretare și a apreciat experiența prim-ministrului Luca Niculescu.

„Pentru domnul Niculescu – primul-ministru, da? -, el are o imagine de ansamblu asupra societății românești, nu numai asupra economiei, pentru că a coordonat întreaga activitate a României pentru a accede în OECD”, a spus fostul lider PNL.

Despre Marian Neacșu, Stolojan a afirmat că a primit asigurări din partea unor persoane care au lucrat direct cu fostul premier Ilie Bolojan că vicepremierul PSD cunoaște foarte bine administrația publică și procedurile acesteia.

El a apreciat și activitatea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, despre care spune că nu își va sacrifica credibilitatea pentru a susține propuneri iresponsabile.

Stolojan estimează că bugetul ar putea permite creșteri de pensii și salarii

În ceea ce privește situația economică, fostul premier a afirmat că România ar putea avea la dispoziție aproximativ 40 de miliarde de lei în plus la buget, în urma creșterii nominale a PIB, bani din care ar putea fi susținute și majorări de pensii și salarii în sectorul public.

Estimarea sa este condiționată însă de respectarea țintei de deficit bugetar de 5% din PIB pentru anul viitor, anunțată de ministrul Finanțelor.

Stolojan a atras atenția și asupra pierderii de competitivitate a economiei românești, fenomen pe care îl consideră distinct de problema deficitului bugetar. El a comparat evoluția creșterii economice cu cea a investițiilor publice, care au crescut ca pondere în PIB, în timp ce ritmul de creștere economică a încetinit.

Printre problemele care afectează economia, fostul premier a enumerat evaziunea fiscală, corupția și utilizarea ineficientă a resurselor publice.

„România ar putea câștiga enorm și are rezerve enorme dacă îmbunătățește aceste sisteme”, a spus Stolojan, care a descris corupția de la nivel mic drept un fenomen care acționează „ca termitele”, consumând treptat resursele țării.