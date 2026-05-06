Dragoș Pîslaru: PSD trebuie să își asume guvernarea. „Au dat foc la țară, este problema lor să formeze un nou Executiv”

Singura soluție pentru ieșirea din actuala criză politică este ca PSD să își asume formarea unui nou guvern, după ce a generat căderea Executivului prin moțiunea de cenzură adoptată în Parlament, a declarat miercuri, 6 mai, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Pîslaru a vorbit și despre ședința-maraton a conducerii PNL de marți seară, care a durat peste patru ore, susținând că aceasta a fost marcată de o dezbatere „cinstită, onestă și fără insulte”.

„În ciuda a ceea ce s-a întâmplat, ședința de ieri de la PNL a fost despre demnitate și speranță. A fost o dezbatere de 4 ore și mai bine, în jurul modului în care PNL va decide să acționeze politic în continuare”, a declarat ministrul pentru Digi24.

Potrivit acestuia, discuțiile din interiorul partidului au fost dificile. Au fost exprimate opinii serioase și contradictorii, însă în final liberalii s-au coagulat în jurul poziției exprimate de liderul partidului, Ilie Bolojan.

„PNL ieri s-a unit în spatele președintelui Ilie Bolojan și al mesajului pe care l-a comunicat oficial partidul”, a spus ministrul interimar.

Pîslaru a precizat că rezoluția finală privind trecerea în opoziție a fost adoptată cu 50 de voturi favorabile din totalul de 54.

Ministrul interimar a subliniat că PNL nu poartă nicio responsabilitate pentru actuala criză politică și a acuzat PSD că trebuie să suporte consecințele deciziei de a răsturna Guvernul.

„Această criză a fost generată de PSD și trebuie asumată de PSD. (...) Există o singură ieșire mai departe: PSD să-și asume guvernarea, cu cine cred ei că pot construi o majoritate”, a afirmat acesta.

Dragoș Pîslaru a susținut că social-democrații au demonstrat deja existența unei majorități parlamentare solide prin votul exprimat la moțiunea de cenzură.

„În momentul de față pare că sunt într-o coaliție de facto cu AUR”, a declarat el.

Oficialul liberal a lansat și un atac direct la adresa PSD, afirmând că partidul trebuie să suporte costul politic al deciziei sale.

„Este problema domnului Grindeanu și a PSD. Au spus că își doresc o altă alternativă, au dat țara peste cap, au dat foc la țară. Este problema PSD să formeze un guvern. Înțeleg, din ce am văzut, că sunt o mulțime de forțe extremiste prin Parlament care sunt gata să îl susțină, pentru că a obținut până la urmă multe voturi ieri”, a spus Pîslaru.

În opinia sa, președintele ar trebui să îi ofere mandatul de premier liderului PSD, Sorin Grindeanu.

„Mandat de prim-ministru oferit domnului Grindeanu, să formeze un nou guvern”, a transmis ministrul interimar.

Acesta a sugerat că, dacă PSD refuză să își asume guvernarea, social-democrații ar putea susține o variantă propusă de AUR.

Totodată, liberalul și-a exprimat rezervele privind orientarea pro-occidentală a PSD, criticând decizia formațiunii de a provoca instabilitate într-un moment pe care îl consideră crucial pentru România.

„Nu creezi instabilitate atunci când ai un guvern care, împreună până la urmă, cu tot cu PSD, a redus deficitul, a creat un spațiu pentru investiții, a pus pe picioare niște lucruri care erau complet dezarticulate după guvernele anterioare și nu dai cu totul peste cap, în mod evident făcând o agendă care este antieuropeană”, a declarat acesta.

PNL a decis oficial, marți seară, trecerea partidului în opoziție, în urma unei ședințe tensionate care a durat peste patru ore.

La finalul reuniunii, Ilie Bolojan a afirmat că prin această decizie PNL demonstrează că rămâne „un partid cu demnitate”.