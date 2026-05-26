Prăbușirea și învierea lui Thanasi Kokkinakis, jucătorul australian de tenis care a suferit o operație de tendon la umăr pentru a-și spori performanța

La 30 de ani, Thanasi Kokkinakis a coborât pe locul 855 mondial după o accidentare care li se întâmplă doar culturiștilor. Australianul a revenit miraculos și a câștigat luni, la Paris, în primul tur la Roland Garros, un meci de cinci seturi, întins pe durata a 4 ore și 20 de minute, împotriva francezului Terence Atmane (24 de ani, 52 ATP).

Kokkinakis are în umăr tendonul lui Ahile al unui om mort. Și-a tăiat jumătate din mușchiul pectoral pentru a ameliora durerea care îl împiedica să joace la capacitate maximă. O operație riscantă, care i-a reconstruit corpul și care se pare că a dat roade.

În primul rând, pentru bunăstarea fizică a lui Thanasi, iar acum și cu rezultate pozitive pe teren: „Starea mea fizică nu este normală. Și cel mai greu este că nu am avut cu cine să vorbesc. Am vorbit chiar și cu medicul lui Nadal, și nici el nu știa nimic. Am avut o accidentare similară cu cea a unui culturist, ceva ce nu i se mai întâmplase niciodată unui jucător de tenis”.

Zilnic, australianul descoperă senzații diferite: „Încerc să-mi descoper noua normalitate. Învăț lucruri noi în fiecare zi și încerc să-mi dau seama cum să mă perfecționez. Este primul lucru la care mă gândesc când mă trezesc. Îmi consumă viața. Este greu mental, pentru că de multe ori când joc împotriva unui adversar, nu-mi pasă. Sper doar că brațul meu este bine. Și este ciudat să intru pe teren și să cred că adversarul este secundar”.

Roland Garros este turneul de Grand Slam care i-a oferit australianului (campion la dublu la Australian Open cu Nick Kyrgios) cea mai mare satisfacție la simplu, cu trei apariții în runda a treia, prima în 2015. Când avea doar 19 ani și mari speranțe, cu corpul intact.

11 ani mai târziu, cu mai multe riduri pe față, un corp mai greu și o minte plină de griji, Thanasi încearcă revenirea. A câștigat luni un meci pe care nu ar fi trebuit să-l câștige: „Am trecut prin niște zile intense pentru a ajunge într-un punct în care pot avea încredere, măcar parțial, în brațul meu într-un meci lung. I-am spus echipei mele că voi juca până la Australian Open din 2027. Dacă lucrurile nu merg bine, atunci probabil că s-a terminat pentru mine. Dar zile ca astăzi îmi dau speranța că probabil nu va fi cazul și că pot continua să lupt”.