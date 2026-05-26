Drumul expres strategic care leagă România de Ucraina intră în linie dreaptă. CNAIR anunță undă verde după respingerea contestațiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins toate cele opt contestații depuse împotriva procedurii de atribuire a contractelor pentru primele tronsoane ale Drumului Expres Suceava–Siret, între Suceava și Bălcăuți. Decizia confirmă rezultatul stabilit de CNAIR la începutul lunii aprilie.

Anunțul a fost făcut marți, 26 mai, de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat că procedura a fost validată integral din punct de vedere juridic, deschizând astfel calea pentru semnarea contractelor.

„Undă verde pentru cele două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret! (...)Câștigător desemnat: Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL. Valoare totală: 3,72 miliarde lei (fără TVA) pentru 43,05 km. Finanțare prin programul european SAFE”, a transmis Cristian Pistol, pe FB.

Proiectul este finanțat prin programul european SAFE și este prezentat de autorități drept o infrastructură cu dublu rol: economic, pentru dezvoltarea regiunii Bucovina, dar și strategic, în contextul conectării României la frontiera cu Ucraina și al consolidării mobilității pe flancul estic al NATO.

Directorul CNAIR: „Este o investiție în securitatea României”

„Acest drum nu este doar infrastructură rutieră. Este axa care conectează România la granița nordică, către frontiera cu Ucraina. Este parte din arhitectura de mobilitate strategică a flancului estic NATO. Este o investiție în securitatea României, finanțată prin instrumentul european dedicat capacităților de apărare”, a transmis Cristian Pistol.

„În contextul actual din regiunea noastră, fiecare kilometru de drum expres construit între Suceava și Siret are valoare dublă: economică pentru Bucovina și strategică pentru întreaga țară”, a adăugat Pistol.

Oficialul CNAIR a precizat că, pentru semnarea contractelor și demararea fazei de proiectare, este necesară alocarea creditelor de angajament de către Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, procedura de achiziție este finalizată, iar finanțarea europeană este deja asigurată.

„Procedura a fost validată juridic. Echipele CNAIR au derulat-o profesionist. Mulțumesc colegilor de la CNAIR DRDP Iași și de la centrul tehnic pentru rigoarea cu care au pregătit acest dosar. Pentru a putea semna contractele și a demara proiectarea, este necesar ca Ministerul Transporturilor să asigure creditele de angajament aferente. Procedura CNSC este validată, echipele CNAIR sunt pregătite, finanțarea europeană prin SAFE este alocată. Așteptăm pasul administrativ care depinde de Minister. CNAIR construiește. România se apără prin infrastructură”, a mai subliniat Pistol.

După această decizie a CNSC, proiectul intră în etapa premergătoare semnării contractelor, considerată esențială pentru începerea efectivă a lucrărilor.