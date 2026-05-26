Planul de vară al lui Putin să facă Kievul nelocuibil? Cum răspunde Ucraina?

Recentele lovituri masive asupra Kievului nu sunt doar acțiuni de represalii izolate, ci marchează debutul strategiei militare a Moscovei pentru vara anului 2026. În timp ce Kremlinul încearcă să sufoce apărarea ucraineană și amenință să transforme capitala într-un loc „nelocuibil”, Kievul își activează propriul plan contrastrategetic: lovituri chirurgicale în adâncimea teritoriului rus și dezvoltarea unui analog mai ieftin al sistemului Patriot.

Potrivit unei analize publicate de cotidianul german Bild, Moscova își menține cu încăpățânare obiectivul de a cuceri întregul bazin al Donbasului, în ciuda rezistenței acerbe opuse de Forțele Armate ale Ucrainei (ZSU). Expertul militar austriac Markus Reisner explică logica din spatele ultimelor mișcări ale armatei ruse:

„Scopul Moscovei є de a ataca Ucraina în punctele în care defensiva este slăbită. Prin presiunea pusă pe Kiev și pe regiunile Harkov, Sumî și Zaporojie, ucrainenii sunt obligați să își disloce trupele spre nord, permițând Rusiei să lovească mai ușor și să captureze regiunea Donețk.”

Totuși, analistul britanic Keir Giles, expert în spațiul rus, nuanțează situația. Acesta susține că, deși Moscova intensifică atacurile brutale asupra civililor pentru a frânge moralul națiunii și pentru a forța Washingtonul să pună presiune pe Kiev, nu există indicii clare privind pregătirea unei ofensive terestre de mari proporții în această vară. Duminică, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat direct pe omologul său american, Marco Rubio, cu privire la declanșarea unor „lovituri sistematice” asupra Kievului, oficialii ruși amenințând deschis că vor face metropola de nelocuit.

Replici asimetrice: Strategia ucraineană lovește logistica rusă

Ucraina nu asistă pasivă la mișcările Kremlinului. Colonelul Volodîmîr Poliovîi, șeful departamentului de comunicații al Corpului 7 al armatei ucrainene, a confirmat că mișcările Rusiei au fost anticipate din timp, liniile defensive fiind deja fortificate.

Mai mult, Kievul și-a sporit capacitatea de a lovi adânc în spatele frontului și pe teritoriul Federației Ruse, cu scopul de a crea o „zonă sanitară” și de a bloca rutele logistice ale inamicului. Eficiența acestei strategii este vizibilă pe teren: rafinăriile de petrol, depozitele de combustibil și obiectivele industriale din Rusia sunt lovite aproape zilnic de drone ucrainene cu rază lungă de acțiune. Cel mai recent exemplu este atacul cu drone coordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) asupra stației de pompare a petrolului Vtorovo din regiunea rusă Vladimir.

De asemenea, Statul Major de la Kiev a confirmat că aviația ucraineană a utilizat cu succes rachete de croazieră de producție britanică Storm Shadow pentru a pulveriza un important centru de comandă, control și comunicații al armatei ruse în regiunea ocupată Lugansk.

Proiectul „Freya”: Scutul anti-balistic paneuropean care promite să schimbe regulile jocului

În paralel cu eforturile de pe front, Ucraina face pași uriași în securizarea spațiului său aerian prin inovație tehnologică. Denis Știlerman, cofondatorul companiei ucrainene Fire Point, a dezvăluit detalii de culise despre proiectul „Freya”, un nou sistem de apărare aeriană aflat deja în faza de testare a prototipurilor.

Dezvoltat în parteneriat cu Franța, Germania și Norvegia, proiectul își propune să devină un veritabil scut anti-balistic paneuropean. Miza principală o reprezintă costurile.

„Proiectul Freya este gândit ca un analog mai ieftin al sistemului american Patriot. Obiectivul nostru este să reducem costul de intercepție al unei rachete balistice sub pragul de un milion de dolari. Dacă reușim acest lucru, vom asista la o schimbare radicală a regulilor jocului în tot ceea ce înseamnă soluțiile de apărare aeriană la nivel global”, a explicat Știlerman în cadrul unei comisii parlamentare.

Această dinamică arată că, în timp ce Rusia mizează pe un război de uzură economică și teroare aeriană cu costuri uriașe, Ucraina își calibrează răspunsul prin parteneriate strategice occidentale și lovituri chirurgicale de înaltă tehnologie, menite să slăbească mașinăria de război a lui Putin.